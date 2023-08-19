《為你心動》這結局太多眼淚！澤演沒能成為真人類卻也體會到心動愛情！（EP.15 –16完）

[有雷] 《為你心動》（《心跳》）上週送上大結局，不過劇情後面有點虐心，並且談戀愛的粉紅畫面真的太少了，還看不夠卻已到了最終回，收視率也依舊未見起色。澤演最終仍為了救元志安而露出吸血鬼身分，選擇付出一切，留下些許遺憾的結局。

以下為防雷線



宣于血（澤演飾）不願意傷害所愛的仁諧（元志安飾），但面對體力越來越虛弱的自己，選擇離開了古宅。仍想要得到宣于血的難代表（尹邵熙飾）還是用金錢壓迫著仁諧，新代表也為了得到半人半吸血鬼的血液，聽從吸血鬼李晚暉的指示，但後來新代表開始覺得這是違背道德的作法，而希望與吸血鬼劃清界線。



仁諧遍尋不著宣于血，相當失落。而李晚暉來到古宅找上了仁諧，逼問宣于血的下落，甚至對她大打出手，宣于血終於趕到，展現了吸血鬼的本性而救了仁諧，但這打鬥的場面也被附近肉店的大媽目睹，發現了宣于血的真正身分，還到處宣傳民宿中住有三位吸血鬼，讓大家不敢靠近。仁諧則努力尋找讓民宿再度恢復生意的方法。



宣于血決定與仁諧去旅行，但是他的體力隨時都會昏倒，雖然身邊的仁諧不斷規劃著未來，但他卻體力不支。在宣于血昏睡的期間，仁諧仍將自己的血滴進了他的嘴裡，讓宣于血透過血液體會到，原來仁諧就是他等待許久的該鮮……但宣于血仍然決定離開。他知道學長需要半人半吸血鬼的血來改變自己家族遺傳的短命命運，於是宣于血拿學長手上的刀子往自己肚子裡刺，結束了生命。



一直以來大家在尋找的金條，早已由貓妖藏在其他地方，宣于血也知道，但他需要一個理由留在仁諧身邊，所以他不讓貓妖告訴大家金條的位置。在宣于血死後，貓妖才依照他的遺言把金條發送給需要幫助的人，包含仁諧以及宣于血的兩個手下。仁諧也跟宣于血一樣，守在日免息等待自己所愛的人再度出現。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞