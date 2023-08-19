《为你心动》这结局太多眼泪！泽演没能成为真人类却也体会到心动爱情！（EP.15 –16完）

[有雷] 《为你心动》（《心跳》）上周送上大结局，不过剧情后面有点虐心，并且谈恋爱的粉红画面真的太少了，还看不够却已到了最终回，收视率也依旧未见起色。泽演最终仍为了救元志安而露出吸血鬼身分，选择付出一切，留下些许遗憾的结局。

以下为防雷线



宣于血（泽演饰）不愿意伤害所爱的仁谐（元志安饰），但面对体力越来越虚弱的自己，选择离开了古宅。仍想要得到宣于血的难代表（尹邵熙饰）还是用金钱压迫著仁谐，新代表也为了得到半人半吸血鬼的血液，听从吸血鬼李晚晖的指示，但后来新代表开始觉得这是违背道德的作法，而希望与吸血鬼划清界线。



仁谐遍寻不著宣于血，相当失落。而李晚晖来到古宅找上了仁谐，逼问宣于血的下落，甚至对她大打出手，宣于血终於赶到，展现了吸血鬼的本性而救了仁谐，但这打斗的场面也被附近肉店的大妈目睹，发现了宣于血的真正身分，还到处宣传民宿中住有三位吸血鬼，让大家不敢靠近。仁谐则努力寻找让民宿再度恢复生意的方法。



宣于血决定与仁谐去旅行，但是他的体力随时都会昏倒，虽然身边的仁谐不断规划著未来，但他却体力不支。在宣于血昏睡的期间，仁谐仍将自己的血滴进了他的嘴里，让宣于血透过血液体会到，原来仁谐就是他等待许久的该鲜……但宣于血仍然决定离开。他知道学长需要半人半吸血鬼的血来改变自己家族遗传的短命命运，於是宣于血拿学长手上的刀子往自己肚子里刺，结束了生命。



一直以来大家在寻找的金条，早已由猫妖藏在其他地方，宣于血也知道，但他需要一个理由留在仁谐身边，所以他不让猫妖告诉大家金条的位置。在宣于血死后，猫妖才依照他的遗言把金条发送给需要帮助的人，包含仁谐以及宣于血的两个手下。仁谐也跟宣于血一样，守在日免息等待自己所爱的人再度出现。



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