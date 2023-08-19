化學反應爆棚！《MOVING 異能》趙寅成＆韓孝周拍攝情侶畫報，網友：「太有CP感了」

18日， 時尚雜誌《Harpers Bazaar》公開在《MOVING 異能》中扮演夫妻的趙寅成＆韓孝周拍攝的情侶畫報。

趙寅成和韓孝周都穿著白襯衫和繫上黑領帶，搭配黑色下衣，展示了情侶裝。而模特兒出身的趙寅成身高有183公分，韓孝周身高是172公分，在視覺上也散發出與眾不同的情侶的氣場。



畫報一公開，也讓網友紛紛留言：「真的好配」、「拜託再一起拍一部劇」、「都是大長腿啊」、「好有CP感，可不可以在一起」、「我在忍住等著結局出來才要看....」、「希望他們可以二搭，我一定看」等等。

兩人也接受採訪，對於「韓國型英雄片」這一新題材，趙寅成表示：「漫威中不是有很多富翁英雄嗎？這部電視劇的最大魅力是，講述炸雞店或炸豬排店等我們周圍的人的小小人生，神祕感本來就來自於未知。該作品講述的是雖然不神祕，但具有神奇能力的普通人故事。」



談到高難度吊鋼絲動作場面，韓孝周表示：「需要吊鋼絲的演員們真的辛苦了，加工前的拍攝並不是那麼帥氣，而是互相忍住笑。雖然有人開玩笑說《漫威》也都是這樣拍的嗎？但是拍出在韓國還不常見的場面，感到很欣慰。」



另外，韓孝周日前也飛往美國拍攝綜藝《偶然成為社長3》，與車太鉉和趙寅成會在節目中展現什麼樣的默契？令人期待呢！



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