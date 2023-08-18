「韓版《想見你》」《走進你的時間》新劇照！全余贇、安孝燮、姜勳制服照少年感十足

翻拍自台劇《想見你》，Netflix原創韓劇《走進你的時間》今（18）日發布了全新劇照，表現出不同時期的主角們。

《走進你的時間》由安孝燮與全余贇（原譯全汝彬）主演，講述思念一年前去世男友的「俊熙」，從2023年穿越到了1998年，遇見和男友一模一樣的「時憲」，也認識了一個朋友「仁奎」。



安孝燮飾演俊熙男友「具延俊」，還有在1998年和具延俊長相相似的「南時憲」；全余贇飾演「韓俊熙」，穿越到了1998年和自己面貌如出一轍的「權敏珠」身上，不過性格截然不同；姜勳飾演「鄭仁奎」，是在友情和愛情之間產生糾結的人物。



第一款劇照是主角三人的校園制服照，再者可能是大學時期，以及出社會進入職場後的照片。若看過原作《想見你》，不難猜測哪張照片該是1998年的南時憲（安孝燮 飾）與權敏珠（全余贇 飾），或是多年後的具延俊（安孝燮 飾）與韓俊熙（全余贇 飾），甚至能從中猜測是哪段時間的哪段情節。



從Twitter、Instagram或Theqoo網友評論可見，全余贇的制服造型意外地受好評，否則起初選角新聞出來時，相當多網友認為全余贇很難重現台版女主角柯佳嬿演出的學生感，網友評論「全余贇比我想像中的還適合」、「全汝彬短髮比長髮漂亮多了」。當中也有不少人提到姜勳看起來很適合原作的莫俊傑一角。而安孝燮的臉龐沒有先前預告中的圓潤，整體造型看起來似乎不如當時網友認為的「不適合穿制服」，你認為呢？

▼《走進你的時間》、《想見你》制服造型對照



《走進你的時間》將在9月8日於NETFLIX全球公開。

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