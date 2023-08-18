「韩版《想见你》」《走进你的时间》新剧照！全余贇、安孝燮、姜勋制服照少年感十足

翻拍自台剧《想见你》，Netflix原创韩剧《走进你的时间》今（18）日发布了全新剧照，表现出不同时期的主角们。

《走进你的时间》由安孝燮与全余贇（原译全汝彬）主演，讲述思念一年前去世男友的「俊熙」，从2023年穿越到了1998年，遇见和男友一模一样的「时宪」，也认识了一个朋友「仁奎」。



安孝燮饰演俊熙男友「具延俊」，还有在1998年和具延俊长相相似的「南时宪」；全余贇饰演「韩俊熙」，穿越到了1998年和自己面貌如出一辙的「权敏珠」身上，不过性格截然不同；姜勋饰演「郑仁奎」，是在友情和爱情之间产生纠结的人物。



第一款剧照是主角三人的校园制服照，再者可能是大学时期，以及出社会进入职场后的照片。若看过原作《想见你》，不难猜测哪张照片该是1998年的南时宪（安孝燮 饰）与权敏珠（全余贇 饰），或是多年后的具延俊（安孝燮 饰）与韩俊熙（全余贇 饰），甚至能从中猜测是哪段时间的哪段情节。



从Twitter、Instagram或Theqoo网友评论可见，全余贇的制服造型意外地受好评，否则起初选角新闻出来时，相当多网友认为全余贇很难重现台版女主角柯佳嬿演出的学生感，网友评论「全余贇比我想像中的还适合」、「全汝彬短发比长发漂亮多了」。当中也有不少人提到姜勋看起来很适合原作的莫俊杰一角。而安孝燮的脸庞没有先前预告中的圆润，整体造型看起来似乎不如当时网友认为的「不适合穿制服」，你认为呢？

▼《走进你的时间》、《想见你》制服造型对照



《走进你的时间》将在9月8日於NETFLIX全球公开。

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