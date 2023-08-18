李泳知遵守安俞真「剪短髮」的約定！把頭貼換成「具俊表髮型」，結果藍勾勾被撤回 XD
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李泳知遵守安俞真「剪短髮」的約定！把頭貼換成「具俊表髮型」，結果藍勾勾被撤回 XD

明星   2023年8月18日   星期五14:51   Yuan  

（封面圖源：IG@_yujin_an、X@dokgodieinsaeng）

人氣女團 IVE 為了參加《KCON LA 2023》，17日現身仁川機場。當天安俞真以短髮亮相，立刻在網路上引發熱烈討論。

網友們紛紛表示：「太漂亮了！好適合」、「俞真真的好適合短髮」、「我覺的短髮更漂亮，清爽又單純」、「果然漂亮的人做什麼都漂亮」、「嘿嘿 終於實現心願的短髮」、「想和安俞真一起度過學生時代...」、「暈...以爲長髮很棒呢，短髮絕了」、「想剪得那麼好看的話，要怎麼剪呢」等等。
（圖源：IG@_yujin_an）

安俞真曾在《Biong Biong地球娛樂室》模仿電視劇《咖啡王子一號店》中的高恩燦，對羅PD說：「我想剪頭髮，希望藉此機會說服公司。」表現出想要剪短髮的意志。當時變裝成電視劇《花樣男子》具俊表的李泳知曾就說過：「如果俞真剪短頭髮的話，我會用這個髮型（具俊表髮型）生活下去。」當他看到安俞真的髮型後先發文：「俞真啊，這是怎麼回事？」之後又詢問有沒有人可以幫他P個具俊表髮型，粉絲們也上傳各種圖（大家可以去看推特留言） XD
（圖源：tvN《Biong Biong地球娛樂室》）

後來李泳知的推特換了頭貼，結果...藍勾勾卻不見了，還通知得經過審核才會再出現，讓她氣得發文：「換頭貼又收回藍勾勾，真是要瘋了。」泳知真的太可愛啦～！

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