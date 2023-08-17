本月少女Chuu終於解約成功！今日法院宣判專屬合約無效，徹底擺脫前公司恢復自由身

首爾北部地方法院今日宣佈本月少女成員Chuu向前所屬社Block Berry Creative（以下簡稱BBC）提起的解約訴訟獲得勝訴：Chuu與BBC與2017年12月簽訂專屬的合約無效，由BBC承擔本次訴訟費用。

裁判部今年3月曾建議雙方和解但未能成功，今日宣佈Chuu的加處分申請寧和本次訴訟均獲得勝訴，在法律層面上徹底脫離BBC的束縛。



Chuu在去年1月以收益結算和信任破裂為由向BBC提出解約假處分申請，法院已經接受。 本月少女其他成員也紛紛向BBC提出解約假處分申請，均獲得勝訴。

BBC去年11月通過粉絲官咖將Chuu從團體中除名、單方面宣佈退團，稱原因是公司職員遭到Chuu的語言暴力對待、公司代表正在對職員道歉，並宣佈本月少女活動無限期延後。 對此，Chuu表示「沒做過任何愧對粉絲的事」。



同年12月，BBC透過韓國演藝活動管理協會的獎懲委員會，提交了一份要求禁止Chuu進行娛樂活動的聲明書，稱Chuu在2021年已經與BY4M STUDIO為簽約進行接觸。 但演藝活動管理協會認為BBC的主張缺乏依據，並表示協會不負責該問題，應由司法機關通過正式訴訟進行判斷。



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