本月少女Chuu终於解约成功！今日法院宣判专属合约无效，彻底摆脱前公司恢复自由身

首尔北部地方法院今日宣布本月少女成员Chuu向前所属社Block Berry Creative（以下简称BBC）提起的解约诉讼获得胜诉：Chuu与BBC与2017年12月签订专属的合约无效，由BBC承担本次诉讼费用。

裁判部今年3月曾建议双方和解但未能成功，今日宣布Chuu的加处分申请宁和本次诉讼均获得胜诉，在法律层面上彻底脱离BBC的束缚。



Chuu在去年1月以收益结算和信任破裂为由向BBC提出解约假处分申请，法院已经接受。 本月少女其他成员也纷纷向BBC提出解约假处分申请，均获得胜诉。

BBC去年11月通过粉丝官咖将Chuu从团体中除名、单方面宣布退团，称原因是公司职员遭到Chuu的语言暴力对待、公司代表正在对职员道歉，并宣布本月少女活动无限期延后。 对此，Chuu表示「没做过任何愧对粉丝的事」。



同年12月，BBC透过韩国演艺活动管理协会的奖惩委员会，提交了一份要求禁止Chuu进行娱乐活动的声明书，称Chuu在2021年已经与BY4M STUDIO为签约进行接触。 但演艺活动管理协会认为BBC的主张缺乏依据，并表示协会不负责该问题，应由司法机关通过正式诉讼进行判断。



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