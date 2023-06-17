本月少女全員解約成功！擺脫「全年0結算」垃圾公司，Yves興奮PO「歡樂奔跑」圖慶祝

據韓媒，首爾高等法院昨日判定本月少女最後5名成員的解約抗訴審獲得勝訴，意味著本月少女12名成員就此全部與原公司劃清界限，可以獨自展開演藝活動。

這5位成員曾在初審被判敗訴，本次扭轉局面的關鍵是，裁判部認為本月少女原所屬社在沒有獲得成員簽署同意書的情況下擅自將合約讓渡給日本環球經紀公司，因此判定專屬合約無效。 作為解約條件，成員每人須向公司提供現金5000萬韓元作為擔保，或者提交現金保證保險證券。



本月少女和所屬社的矛盾由來已久。 成員Chuu曾爆料公司拖欠薪水、全年收入為零而引起關註，第一個提出解約卻反遭公司雪藏，只能自費參加行程。 去年11月，當時所屬社Block Berry Creative以「對工作人員態度不佳」為由將Chuu踢出組合，在Chuu離隊後仍找藉口妨礙其個人活動，反遭輿論抨擊。



今年1月，9位成員一同發起解約起訴，其中姬振、Kim Lip、眞率、Choerry獲判勝訴，另5名成員夏瑟、汝眞、Yves、Olivia Hye、Go Won則因曾修改合約部份內容而解約失敗。 隨後，賢眞和ViVi也於今年2起訴公司並成功解約。之後解約失敗的5位成員繼續提起抗訴，終於在昨日如願以償。

勝訴結果出爐後，Yves在IG限動PO出這張歡樂奔跑的照片，雖未留下任何文字，都足以感受到她重獲自由的激動心情：



目前Chuu簽約到新生公司ATPR，該公司代表曾發掘和企劃B1A4、OH MY GIRL、ONF等。 姬振、Kim Lip、眞率、Choerry簽到Modhaus，該公司由音樂製作人鄭炳基在2021年成立，鄭炳基曾任JYP娛樂和Woollim娛樂理事，在本月少女出道初期曾為她們擔任音樂製作。 賢眞和ViVi在CTDENM，與SM娛樂出身、曾任Block Berry Creative企劃調整室理事並負責經營本月少女的尹度延（音）繼續合作。

隨著成員分家到不同公司，本月少女相當於進入無限停擺，好在成員們終於可以擺脫爛公司重新出發，令人感到欣慰。



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