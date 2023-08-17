演得這麼棒父親卻看不到！朴正民為盲人父親自費準備《神鬼海底撈》無障礙畫面說明電影欣賞會！

演員朴正民的優秀出色演技是大家有目共睹的，但其實他的父親是位視覺障礙者，無法親眼觀賞到他的演出，也因為父親的關係，讓朴正民長期以來始終為視覺障礙人默默付出努力著。

電影《神鬼海底撈》中朴正民也飾演相當重要的關鍵角色，而這次他自費為視覺障礙人準備了一場無障礙電影欣賞會，默默行善的消息也傳開來，而這都來自於他對盲人父親的一片孝心。朴正民透過電影特別的畫面解說版本，邀請了視覺障礙者以及隨行人員共100多名觀眾來看電影，從租借場地到活動進行費用都由他本人負擔，用畫面解說方式以及特別的語音說明等等，讓視覺障礙人們也能享受觀賞電影的樂趣。



相關人員也表示，朴正民演員主動提起這個想法，並且抽空向有聲書製作的單位表達進行無償錄音捐贈，對於盲人的權利相當關心。其實朴正民始終都不斷努力為盲人付出，2021年也同樣為電影進行無償解說錄音，去年也特別為盲人錄製有聲書，更在訪談中曾提到，因為父親是盲人，讓他對於錄製有聲書很有興趣，投入了這樣的活動。



當然朴正民也覺得朗讀書籍時有些壓力，因為聽眾會由於不同朗讀者的分析角度而產生不同的影響，但能夠進行這樣的才能捐贈，讓朴正民感到相當欣慰。韓國殘疾人士相關財團的組長也提到了朴正民的善舉，因為一般志願者很難錄音超過3小時，朴正民卻至少錄了3到5小時，甚至今年更是沒有透過經紀公司，是自己本人主動聯絡財團，表示今年還希望能夠參與

同樣的活動，讓財團相當感動。朴正民對父親的孝心，也延伸到更大的善行，讓更多人感受到他的暖意。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞