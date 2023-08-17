演得这么棒父亲却看不到！朴正民为盲人父亲自费准备《神鬼海底捞》无障碍画面说明电影欣赏会！

演员朴正民的优秀出色演技是大家有目共睹的，但其实他的父亲是位视觉障碍者，无法亲眼观赏到他的演出，也因为父亲的关系，让朴正民长期以来始终为视觉障碍人默默付出努力著。

电影《神鬼海底捞》中朴正民也饰演相当重要的关键角色，而这次他自费为视觉障碍人准备了一场无障碍电影欣赏会，默默行善的消息也传开来，而这都来自於他对盲人父亲的一片孝心。朴正民透过电影特别的画面解说版本，邀请了视觉障碍者以及随行人员共100多名观众来看电影，从租借场地到活动进行费用都由他本人负担，用画面解说方式以及特别的语音说明等等，让视觉障碍人们也能享受观赏电影的乐趣。



相关人员也表示，朴正民演员主动提起这个想法，并且抽空向有声书制作的单位表达进行无偿录音捐赠，对於盲人的权利相当关心。其实朴正民始终都不断努力为盲人付出，2021年也同样为电影进行无偿解说录音，去年也特别为盲人录制有声书，更在访谈中曾提到，因为父亲是盲人，让他对於录制有声书很有兴趣，投入了这样的活动。



当然朴正民也觉得朗读书籍时有些压力，因为听众会由於不同朗读者的分析角度而产生不同的影响，但能够进行这样的才能捐赠，让朴正民感到相当欣慰。韩国残疾人士相关财团的组长也提到了朴正民的善举，因为一般志愿者很难录音超过3小时，朴正民却至少录了3到5小时，甚至今年更是没有透过经纪公司，是自己本人主动联络财团，表示今年还希望能够参与

同样的活动，让财团相当感动。朴正民对父亲的孝心，也延伸到更大的善行，让更多人感受到他的暖意。



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