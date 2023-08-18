韶宥这身材也太劲爆了！穿比基尼热舞，韩网友热评：圈内贝果女顺位要重新排名了

女团 SISTAR 出身的歌手韶宥（昭宥）肉感好身材根本藏不住。

前两日韶宥出席了在首尔 Banya Tree Club & Spy 举办的泳池派对，韶宥带著新歌《ALOHA》登场。 当天为了符合泳池派对的氛围，韶宥穿著红色比基尼亮相，下半身搭配了超短牛仔短裤，好身材一览无余，胸前称得上是波涛「胸」涌，热辣又性感，这样凹凸有致的身材连女生看了都迷糊。



看到现场影片的粉丝和网友纷纷留言表示：「你为什么不去参加 Water Bomb」、「K-POP界贝果女神（韩国形容有著可爱脸蛋性感身材的女生）」、「重新整理了圈内贝果女排名」、「韶宥拥有了一切（韩文中韶宥和所有发音相同）」、「作为女生的我都惊叹她身材太好了」等。

SISTAR 解散之后韶宥开启了SOLO活动，7月底发行了第二张迷你专辑《Summer Recipe》。 除了音乐活动外，韶宥也积极亮相各大综艺节目，前几日在综艺节目《心酸当铺》中爆料与艺人男友出行时的糗事，一度登上热搜。 韶宥和艺人男友前往仁川海边出游，为了避开人群一直开车向前，却不小心陷入沙滩里，但因为两人都是艺人，不敢叫救援车，最后只能自己下车用鞋子挖沙，废了好大力气才把车子推出来。

新歌〈ALOHA 〉(Feat. Bora)



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