【韓網熱帖】別人狂熱追捧我卻完全不感興趣？沒想到這些大熱事物都上榜了

這種情況大家都遇到過吧？

近日，韓國theqoo論壇有網友發帖問：「大家都來說說，別人狂熱追捧，我卻毫無興趣的東西有哪些？」 撰寫者首先提到了自己的不感興趣的領域，是戀愛綜藝和Omakase（無菜單料理）。 目前留言已超1400條，在theqoo上已是爆帖，評論區中國元素含量超高，麻辣燙、大熊貓福寶、糖葫蘆等被數次提及。



以下為部份韓國網民評論：

1. 除了PO主提到的兩個之外還有競爭類綜藝

2. tiktok

3. 奢侈品、NEWJEANS、高爾夫

4. 素人的戀綜、觀察類綜藝、育兒綜藝、頒獎禮

5. BL

6. 戀綜、福寶、糖葫蘆、麻辣燙

7. 羊肉串、福寶、火鍋、吃播、遊戲直播

8. 鬼滅之刃

9. BTS（沒有說他們不好的意思）、麻辣燙、TROT、戀綜

10. MBTI、酒店度假、愛豆

11. 各種愛豆challenge、YouTube博主

12. iPhone，各種apple產品、獵奇炒年糕

13. 各種流行的麻辣味食品

14. 所有的戀綜和育兒綜藝、《驚人的星期六》、《兩天一夜》、漫威電影、普通人的YouTube節目

15. 戀綜、SNS、福寶、麻辣燙、旅行、奢侈品、競爭類綜藝、選秀節目

16. IG上流行的一切：麵包店、美食店、咖啡店、

17. 我對所有素人的戀愛都不感興趣

18. 吃播

19. 足球和糖葫蘆

20. 戀綜、IG、育兒綜藝，簡單來說就是我對別人的生活根本不敢興趣

21. 對大熊貓無感，但是theqoo最近每天都會有它們

22. Youtube和IG所有的網紅

23. 福寶一家很可愛，但我並不關心

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