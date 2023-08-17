【韩网热帖】别人狂热追捧我却完全不感兴趣？没想到这些大热事物都上榜了

这种情况大家都遇到过吧？

近日，韩国theqoo论坛有网友发帖问：「大家都来说说，别人狂热追捧，我却毫无兴趣的东西有哪些？」 撰写者首先提到了自己的不感兴趣的领域，是恋爱综艺和Omakase（无菜单料理）。 目前留言已超1400条，在theqoo上已是爆帖，评论区中国元素含量超高，麻辣烫、大熊猫福宝、糖葫芦等被数次提及。



以下为部份韩国网民评论：

1. 除了PO主提到的两个之外还有竞争类综艺

2. tiktok

3. 奢侈品、NEWJEANS、高尔夫

4. 素人的恋综、观察类综艺、育儿综艺、颁奖礼

5. BL

6. 恋综、福宝、糖葫芦、麻辣烫

7. 羊肉串、福宝、火锅、吃播、游戏直播

8. 鬼灭之刃

9. BTS（没有说他们不好的意思）、麻辣烫、TROT、恋综

10. MBTI、酒店度假、爱豆

11. 各种爱豆challenge、YouTube博主

12. iPhone，各种apple产品、猎奇炒年糕

13. 各种流行的麻辣味食品

14. 所有的恋综和育儿综艺、《惊人的星期六》、《两天一夜》、漫威电影、普通人的YouTube节目

15. 恋综、SNS、福宝、麻辣烫、旅行、奢侈品、竞争类综艺、选秀节目

16. IG上流行的一切：面包店、美食店、咖啡店、

17. 我对所有素人的恋爱都不感兴趣

18. 吃播

19. 足球和糖葫芦

20. 恋综、IG、育儿综艺，简单来说就是我对别人的生活根本不敢兴趣

21. 对大熊猫无感，但是theqoo最近每天都会有它们

22. Youtube和IG所有的网红

23. 福宝一家很可爱，但我并不关心

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