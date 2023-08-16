「喂，你好」《PEAK TIME》美聲男團SEVENUS時隔5年再站音放舞台：「多虧熙ALA重啟歌手人生」

翻唱NU'EST〈HELLO〉，以開場一句「唷啵say唷」（여보세요）一鳴驚人的《PEAK TIME》亞軍團MASC（熙宰、IREAH），重組成「SEVENUS」發行首張專輯正式出道，在新輯活動兩週後透過經紀公司發表感想。

▼熙宰與IREAH《PEAK TIME》初舞台演唱〈HELLO〉



▼SEVENUS上月在台灣台北《PEAK TIME》演唱會即興將「唷啵say唷」改成中文「喂，你好」，可愛逗趣的演出相當受歡迎



SEVENUS上月31日發行首張專輯《Summús》，兩名成員以主打歌〈Wonder Land〉再現美聲，時隔5年再次站上音樂節目（音放）舞台與粉絲見面。在一問一答感想中，熙宰表示第一週活動「一切都不同，感覺很新鮮」，對於過去經歷過的音放、廣播或是粉絲簽名會的美一瞬間都很感謝且很開心，IREAH則提到時隔了5年非常激動又緊張，但多虧粉絲的應援很快就適應了。

▼〈Wonder Land〉MV與最新音放舞台



而在的音放打歌活動不止舞台上的表演，舞台下團體間的舞蹈Challenge（挑戰）也很重要，問及是否會和包括《PEAK TIME》同僚在內的前後輩們一起進行挑戰，熙宰表示《PEAK TIME》的弟弟們經常和他聯絡，預告「很快就能看見《PEAK TIME》成員們的挑戰了」，IREAH亦相當期待挑戰的到來。

▼SEVENUS已在《PEAK TIME》首爾安可場演會後台和TEAM 24：00、DKB、BAE 173與M.O.N.T部分成員拍攝音樂短影片（絕對要敲碗舞蹈版啊～！）



特別的是，對於其他表演計畫如街頭演出或祝歌表演，熙宰對街頭演出表現出興趣，還想參加各種歌唱舞台與節目，如音樂類型綜藝節目《蒙面歌王》與《不朽的名曲》，除此之外，IREAH還想試試觀察型綜藝向大家展現他們日常生活的樣貌。

SEVENUS最後對粉絲「熙ALA」表達謝意，熙宰說：「每天每天好幾次都很感謝大家。因為給予了我們無限的愛與支持，我每天都很幸福，所以可以笑，也努力唱歌。我們會成為讓熙ALA成為隨時都能感到自豪的歌手，我的原動力、我的驕傲，非常感謝熙ALA也很愛你們。」



「多虧熙ALA，我們才能這樣重新開始歌手人生。會一直帶著這份感激之心，成為讓熙雅拉驕傲的歌手。就像粉絲名熙ALA的意思一樣（ALA是義大利文的翅膀），為了一起飛翔，我們會努力的，以後要長長久久在一起哦，我們。」IREAH感性道。



SEVENUS完整感想可見‎TVDaily原文報導。

▼最後附上SEVENUS稍早釋出的收錄曲〈Summer Ride〉特別MV



▼同為《PEAK TIME》參賽團NTX的鎬晙（Hojun），曾特地為〈Summer Ride〉編舞並和隊友拍了支短影片，又見節目團體間的好情誼



SEVENUS熙宰與IREAH時隔5年重新出道令人動容之外，專輯銷量初動破2萬也相當令人欣慰，因為原團體MASC可是被網友列為「《PEAK TIME》裡『查無初動量』的團體」之一。



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