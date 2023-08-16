百集長劇《優雅的帝國》揭示韓娛圈秘密，韓智婉一人分飾兩角的華麗復仇！

《優雅的帝國》以復仇為題材，同時透視娛樂圈光鮮背後的秘密，即將首播！

由《基督山小姐》導演朴基鎬與 《Happy Sisters》 編劇韓英美攜手打造，全新百集日日連續劇《優雅的帝國》已於「黃Viu煲劇平台」上架。該劇以競爭激烈的韓國娛樂公司為背景，講述貧窮出身的申珠瓊（韓智婉 飾）憑藉過人的才智和努力，成為業界一枝獨秀的女強人，看似生活美滿幸福，令人羨慕；事實上她的丈夫張基倫 （金鎮祐 飾）因為出於自卑和妒忌而陷她於不義，更令她失去一切！此時，與珠瓊外貌完全相同的女子徐希在（韓智婉 飾）突然現身，意外捲入兩人關係乃至整個娛樂事業，各懷鬼胎的人們也逐步展開了優雅且勢均力敵的復仇行動！



金鎮祐打工還債捱出頭

曾演出Viu Original原創韓劇《Again My Life》的金鎮祐，今次在《優雅的帝國》飾演才貌雙全的完美男人，不過現實中的他原來兒時家境與演藝之路並不如劇中富裕無憂，早年他曾在節目透露：「我的童年生活十分貧困，父親欠下一身債務，當時每天需要打三份兼職來還債過活；我也曾經為了一部電影的配角而通過7次試鏡考核，最後才成功被選上。」經過漫長的演技磨練，金鎮祐終於在2019年榮獲「KBS日日劇部門男子優秀演技獎」，也因而逐漸走入觀眾視線，踏上成功之路。



一周播五日 復仇同時搵真相

全新百集日日連續劇《優雅的帝國》以復仇為題材，同時透視娛樂圈光鮮背後的秘密，令人倍感期待；劇組更表示：「金鎮祐和韓智婉將為觀眾帶來一場驚心動魄且致命的復仇劇，引領觀眾一同尋找正義真相。」想第一時間追蹤劇情發展，可於星期二至六下午到「黃Viu」緊貼進度；香港觀眾亦可免費收看Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》，《戀人》、《等待了很久》、《奇蹟的兄弟》和《陌生人》等人氣韓劇。



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