「喂，你好」《PEAK TIME》美声男团SEVENUS时隔5年再站音放舞台：「多亏熙ALA重启歌手人生」

翻唱NU'EST〈HELLO〉，以开场一句「唷啵say唷」（여보세요）一鸣惊人的《PEAK TIME》亚军团MASC（熙宰、IREAH），重组成「SEVENUS」发行首张专辑正式出道，在新辑活动两周后透过经纪公司发表感想。

▼熙宰与IREAH《PEAK TIME》初舞台演唱〈HELLO〉



▼SEVENUS上月在台湾台北《PEAK TIME》演唱会即兴将「唷啵say唷」改成中文「喂，你好」，可爱逗趣的演出相当受欢迎



SEVENUS上月31日发行首张专辑《Summús》，两名成员以主打歌〈Wonder Land〉再现美声，时隔5年再次站上音乐节目（音放）舞台与粉丝见面。在一问一答感想中，熙宰表示第一周活动「一切都不同，感觉很新鲜」，对於过去经历过的音放、广播或是粉丝签名会的美一瞬间都很感谢且很开心，IREAH则提到时隔了5年非常激动又紧张，但多亏粉丝的应援很快就适应了。

▼〈Wonder Land〉MV与最新音放舞台



而在的音放打歌活动不止舞台上的表演，舞台下团体间的舞蹈Challenge（挑战）也很重要，问及是否会和包括《PEAK TIME》同僚在内的前后辈们一起进行挑战，熙宰表示《PEAK TIME》的弟弟们经常和他联络，预告「很快就能看见《PEAK TIME》成员们的挑战了」，IREAH亦相当期待挑战的到来。

▼SEVENUS已在《PEAK TIME》首尔安可场演会后台和TEAM 24：00、DKB、BAE 173与M.O.N.T部分成员拍摄音乐短影片（绝对要敲碗舞蹈版啊～！）



特别的是，对於其他表演计画如街头演出或祝歌表演，熙宰对街头演出表现出兴趣，还想参加各种歌唱舞台与节目，如音乐类型综艺节目《蒙面歌王》与《不朽的名曲》，除此之外，IREAH还想试试观察型综艺向大家展现他们日常生活的样貌。

SEVENUS最后对粉丝「熙ALA」表达谢意，熙宰说：「每天每天好几次都很感谢大家。因为给予了我们无限的爱与支持，我每天都很幸福，所以可以笑，也努力唱歌。我们会成为让熙ALA成为随时都能感到自豪的歌手，我的原动力、我的骄傲，非常感谢熙ALA也很爱你们。」



「多亏熙ALA，我们才能这样重新开始歌手人生。会一直带著这份感激之心，成为让熙雅拉骄傲的歌手。就像粉丝名熙ALA的意思一样（ALA是义大利文的翅膀），为了一起飞翔，我们会努力的，以后要长长久久在一起哦，我们。」IREAH感性道。



SEVENUS完整感想可见‎TVDaily原文报导。

▼最后附上SEVENUS稍早释出的收录曲〈Summer Ride〉特别MV



▼同为《PEAK TIME》参赛团NTX的镐晙（Hojun），曾特地为〈Summer Ride〉编舞并和队友拍了支短影片，又见节目团体间的好情谊



SEVENUS熙宰与IREAH时隔5年重新出道令人动容之外，专辑销量初动破2万也相当令人欣慰，因为原团体MASC可是被网友列为「《PEAK TIME》里『查无初动量』的团体」之一。



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