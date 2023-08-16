MAMAMOO世巡電影來啦！《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》威秀影城8/25獨家上映

韓流大勢女團 MAMAMOO2023 [MY CON] 世界巡迴全紀錄！公開演唱會準備流程及幕後花絮大公開、一同重溫演唱會時的感動，還能一窺成員們台下付出一切的真實模樣~

【劇情簡介】

繼年初以完全體登台嗨翻開唱後，MAMAMOO再次以演唱會電影的方式降臨台灣，千萬不要錯過這個激動人心的機會，以前所未有的方式體驗MAMAMOO演唱會的熱情與感動！

大銀幕裡滿滿120分鐘，讓你體驗韓流大勢女團MAMAMOO的熱情與衝勁！ 跟著炫麗的影像，一起踏上他們成為全球巨星的刺激旅程。



此次的現場演出中，可以看到30多首熱門歌曲的精彩表演。 此外，還特別收錄了演唱會籌備過程和幕後花絮，除了有演唱會精彩的片段外，也能帶給歌迷新的感受。

四位成員不僅呈現了令人耳目一新的精彩表演，還講述了他們在舞台背後的火熱而真誠的故事， 在其他地方從未見過。



邀請觀眾們一起踏上這段特別、令人心潮澎湃的旅程，一起嗨翻大銀幕！

【成員簡介】

MAMAMOO（마마무）是韓國四人女子團體，成員為頌樂、玟星、輝人及華莎。 2014年6月19日以歌曲《Mr.曖昧模糊》於M Countdown出道。 團名中的「MAMA」是指不論種族或國家的所有初生嬰兒學會的第一句詞彙，意即MAMAMOO期望為大眾帶來跨越國籍、性別，展現原始以及本能性的音樂。 官方粉絲名為MOO MOO（무무），官方應援物為蘿蔔造型手燈「MOO棒」（蘿蔔韓文為무，音似MOO），無代表色。



MAMAMOO有固定站位，由左至右依序是玟星、頌樂、輝人及華莎。 在問候時，隊長頌樂會先說「一、二、三，I Say~」，所有成員便以清唱的方式唱出「MAMA MAMAMOO~，大家好，我們是MAMAMOO。」 和聲時四人會依序互看彼此的眼睛，最後將食指放在人中前當作鬍子。



【精彩預告】



【關於MY CON巡演】

從去年11月開始展開首次 「MAMAMOO WORLD TOUR 'MY CON'」 世界巡迴演唱會。 在台灣與首爾和美國9個城市舉辦的演唱會門票全部售罄，證明了在全球的受歡迎程度。 台灣場在今年初1/14.15與林口體育館舉辦。





MY CON是韓國女子音樂組合MAMAMOO以第十二張迷你專輯《MY CON》為主題所舉行的專場演唱會，也是出道首次的大型單獨巡迴演唱會，除宣傳第十二張迷你專輯以外，演唱會歌單亦包含出道至今所發行過的音樂專輯。





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞