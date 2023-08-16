Netflix《假面女郎》新人女主角終於亮相！網讚「和原著一模一樣」，發佈會太緊張獲NANA暖心牽手

Netflix全新漫改劇《假面女郎》今日上午召開發佈會，五位主演及導演全部出席，其中一直保密的女主演員李寒星是首次亮相。

《假面女郎（Mask Girl）》改編自同名驚悚網漫，講述對外貌自卑的上班族「金貌美」，每天晚上用面具遮住臉後作為網絡直播主進行活動，在此過程中捲入意想不到的事件後發生的故事。



劇中金貌美有整形前、整形後、中年三個階段，外貌也發生過巨大改變，所以請來三位不同的演員飾演同一角色。 其中飾演整形後和中年版的NANA和高賢廷已通過預告片亮相，唯獨「初始版」金貌美一直戴著面具，神秘十足。









今日發佈會上，第三位金貌美的飾演者——李寒星（이한별）終於公開廬山真面目。 這部劇是是她的演員出道作，也是她第一次公開亮相。







拍照時三位主演的互動獲得網友讚與：高賢廷請李寒星站在中間C位，李寒星作為晚輩新人十分緊張，NANA便主動牽起她的手緊緊握住、給她安慰與鼓勵。



網友對於女主選角感到十分讚賞，紛紛驚呼李寒星的外形和漫畫裡的金貌美堪稱一模一樣：「完全是金貌美本美」「大發」「怪不得一直藏起來」「怎麼回事，從原著裡走出來的嗎？」 「長得和我很像耶kk」「期待感上升」「NANA和新人演員不僅體型一致，連衣服都作了同樣搭配」「和NANA牽著手的樣子好令人感動」「選角真的太強，安宰洪也是和原著一模一樣」。

網漫原著中的初始版金貌美：



此外，安宰弘飾演「周吾南」，暗戀金美、同樣對外貌自卑的公司同事，與金貌美一起捲入意想不到的事件中。





廉惠蘭飾演周吾南母親「金慶子」，與丈夫離婚後一生只為兒子過活，在兒子失蹤後整理好崩潰心情，開始追蹤兒子的痕跡。





《假面女郎》將於8月18日（週五）通過Netflix獨家公開，一共7集。



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