MAMAMOO世巡电影来啦！《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》威秀影城8/25独家上映

韩流大势女团 MAMAMOO2023 [MY CON] 世界巡回全纪录！公开演唱会准备流程及幕后花絮大公开、一同重温演唱会时的感动，还能一窥成员们台下付出一切的真实模样~

【剧情简介】

继年初以完全体登台嗨翻开唱后，MAMAMOO再次以演唱会电影的方式降临台湾，千万不要错过这个激动人心的机会，以前所未有的方式体验MAMAMOO演唱会的热情与感动！

大银幕里满满120分钟，让你体验韩流大势女团MAMAMOO的热情与冲劲！ 跟著炫丽的影像，一起踏上他们成为全球巨星的刺激旅程。



此次的现场演出中，可以看到30多首热门歌曲的精彩表演。 此外，还特别收录了演唱会筹备过程和幕后花絮，除了有演唱会精彩的片段外，也能带给歌迷新的感受。

四位成员不仅呈现了令人耳目一新的精彩表演，还讲述了他们在舞台背后的火热而真诚的故事， 在其他地方从未见过。



邀请观众们一起踏上这段特别、令人心潮澎湃的旅程，一起嗨翻大银幕！

【成员简介】

MAMAMOO（마마무）是韩国四人女子团体，成员为颂乐、玟星、辉人及华莎。 2014年6月19日以歌曲《Mr.暧昧模糊》於M Countdown出道。 团名中的「MAMA」是指不论种族或国家的所有初生婴儿学会的第一句词汇，意即MAMAMOO期望为大众带来跨越国籍、性别，展现原始以及本能性的音乐。 官方粉丝名为MOO MOO（무무），官方应援物为萝卜造型手灯「MOO棒」（萝卜韩文为무，音似MOO），无代表色。



MAMAMOO有固定站位，由左至右依序是玟星、颂乐、辉人及华莎。 在问候时，队长颂乐会先说「一、二、三，I Say~」，所有成员便以清唱的方式唱出「MAMA MAMAMOO~，大家好，我们是MAMAMOO。」 和声时四人会依序互看彼此的眼睛，最后将食指放在人中前当作胡子。



【精彩预告】



【关於MY CON巡演】

从去年11月开始展开首次 「MAMAMOO WORLD TOUR 'MY CON'」 世界巡回演唱会。 在台湾与首尔和美国9个城市举办的演唱会门票全部售罄，证明了在全球的受欢迎程度。 台湾场在今年初1/14.15与林口体育馆举办。





MY CON是韩国女子音乐组合MAMAMOO以第十二张迷你专辑《MY CON》为主题所举行的专场演唱会，也是出道首次的大型单独巡回演唱会，除宣传第十二张迷你专辑以外，演唱会歌单亦包含出道至今所发行过的音乐专辑。





Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻