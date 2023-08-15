韓國殿堂級嘻哈團體Epik High再度登台！巡演首站9月16日登場

韓國音樂中最具代表性的團體之一Epik High，由韓國Rapper Tablo (타블로)、Mithra Jin (미쓰라 진)以及DJ Tukutz (DJ 투컷)三人組成，今年出道將滿20年。曾多次來台開唱，曾和台灣歌迷約定「每年都要來台灣」。今年巡演回到亞洲首站就來到台北，將於9月16日（六）在 Zepp New Taipei 舉辦 「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN TAIPEI」演唱會，活動門票在2023年8月19日（六）中午 12 點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，以往每次來台演出都和粉絲共度快樂的時間，這次也將帶來精心設計同時帥氣的表演！

Epik High的歌曲以像詩一般的歌詞著稱，也因此在嘻哈圈素有「嘻哈詩人」的稱號，今年2月攜新專輯《Strawberry》回歸，成員們參與作曲和作詞，回到他們發布首張專輯的初衷，這次也將帶來新曲的演出，將傳遞全新的聲音，展現新的態度，粉絲可以期待一下這次的全新演出。





【 EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN TAIPEI】

活動日期 ⎪ 2023年09月16日（六）

演出時間 ⎪ 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ Zepp New Taipei（新北市新莊宏匯廣場八樓）

啟售時間 ⎪ 2023年08月19日（六）中午 12:00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 ⎪ https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37917

主辦單位 ⎪ 寬魚國際股份有限公司

執行單位 ⎪ VIBE MAKER 希波企劃

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