INFINITE L（金明洙）又有令人驚豔的簽售裝扮！上次賽車手特勤隊，這次神父再次迷倒網友～

被譽為「二代神顏」的INFINITE L（金明洙），近日在INFINITE簽售會上頻頻出現令人驚豔的裝扮！繼賽車手、韓國警察特勤隊，還有神父！

*前情提要：「二代神顏」INFINITE L金明洙帥出新高度！簽售會扮賽車手、警察特勤隊Twitter瘋傳‎

L近日的神父裝扮再次迷倒眾網友，推特上知名的L站姐@madeinL發出的兩張L神父照迅速破千轉發，其中一張甚至破5000轉發，網友轉發寫道「如果他是我們教會的神父，我每天都會來懺悔（哭臉）」、「神父，我有罪……請原諒我……」、「神父我想告解」……。



傳到‎theqoo論壇網友則留言「看到司祭服就點進來了」、「請推動演戲劇或電影演司祭角色」、「啊，上帝……」、「最後是什麼瘋了……我要去犯罪了……為了要告解聖事……首先剛才吃了三袋餅乾……嗚嗚嗚正在減肥說」……等等。



除了神父，L戴眼鏡穿棒球外套宛如大學生的裝扮也頗受歡迎獲上千轉發！大家都說他扮大學生毫無違和啊！幾年來美貌始終如一！你選紅色還是藍色明洙呢？



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