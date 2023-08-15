INFINITE L（金明洙）又有令人驚豔的簽售裝扮！上次賽車手特勤隊，這次神父再次迷倒網友～

被譽為「二代神顏」的INFINITE L（金明洙），近日在INFINITE簽售會上頻頻出現令人驚豔的裝扮！繼賽車手、韓國警察特勤隊，還有神父！
*前情提要：「二代神顏」INFINITE L金明洙帥出新高度！簽售會扮賽車手、警察特勤隊Twitter瘋傳
L近日的神父裝扮再次迷倒眾網友，推特上知名的L站姐@madeinL發出的兩張L神父照迅速破千轉發，其中一張甚至破5000轉發，網友轉發寫道「如果他是我們教會的神父，我每天都會來懺悔（哭臉）」、「神父，我有罪……請原諒我……」、「神父我想告解」……。
230813— made in L (@madeinL) August 13, 2023
고해성사 합시다#엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/nWNBOki9jU
傳到theqoo論壇網友則留言「看到司祭服就點進來了」、「請推動演戲劇或電影演司祭角色」、「啊，上帝……」、「最後是什麼瘋了……我要去犯罪了……為了要告解聖事……首先剛才吃了三袋餅乾……嗚嗚嗚正在減肥說」……等等。
230813— made in L (@madeinL) August 13, 2023
ㅠㅠㅠㅠ 사연미쩔어욘#엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/WCvZuTY3wD
除了神父，L戴眼鏡穿棒球外套宛如大學生的裝扮也頗受歡迎獲上千轉發！大家都說他扮大學生毫無違和啊！幾年來美貌始終如一！你選紅色還是藍色明洙呢？
230812— made in L (@madeinL) August 12, 2023
당신의 선택은? vs #엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/RjF0vOeUVy
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