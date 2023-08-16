久違的笑臉！SEVENTEEN夫勝寛發長文公開近況照：感覺很快就能和大家見面了！

因為健康原因暫停活動的男團SEVENTEEN成員夫勝寛公開了近況。

16日勝寛通過weverse公開長文，他寫道：「克拉們，最近好嗎？ 好久不見了。 有很多話想說，好想念大家啊，克拉們也很好奇我過得怎樣吧。 我有好好休息，好好恢復，似乎第一次體驗到了什麼是真正的休息，雖然之前也有短暫的休假，但像這樣完全只想著自己，感受自己，為了前進而自我充電的時間真的還是第一次。」

勝寛繼續表示：「對我而言，我真心感謝支持我、等待我的克拉們，同時也覺得很對不起大家，多虧了大家的應援，我真的在慢慢變好，產生了不久之後就能和大家見面的感覺。今天就說到這吧，以後再說，我還會來的，謝謝克拉們，晚安。PS：吃得好睡得好，腫得好，消腫得也好，不要為我擔心喔。」



승관이 편지 보니까 너무 좋음너무 충분하고 차고 넘쳐 승관이가 승관이의 시간을 잘 보내길♡ 우리는 허그와 뽀뽀를 잔뜩 전합니다♡ pic.twitter.com/ZP1aJ7BhwK — 어이구 (@mybam_deepdeep) August 15, 2023

同時勝寛還公開了自己拍攝的天空、登山照片，似乎都在告訴粉絲們這段時間裡他有在好好休息，努力康復，希望粉絲們不要替他擔心。很快隊友金珉奎留言回覆「真的好想你，我要親你臉頰」！



이 새벽에 선물같이 와줘서 고마워. 네 안부가 궁금했지만 부담이 될까 차마 묻지 못했는데, 그 마음을 아는 듯 슬며시 편지 한 장을 놓고 가주니까 참 마음이 벅차다. 또, 쉼과 자기자신을 드디어 찾은 것 같아서 기뻐. 더 푹 오래 쉬어두 돼 승관아. 몸 아프지만 마, 그거면 돼. pic.twitter.com/6xEkUP2lZt — 이즐 (@Ezeul_2u) August 15, 2023

上個月，SEVENTEEN PLEDIS發布通知，稱勝寛狀態不佳，經過醫生診斷需要靜養，暫停了所有活動。 勝寛也因此缺席了7月下旬的SEVENTEEN演唱會，令粉絲們擔心不已。 不過當天的演唱會上，有粉絲拍到勝寛現身，他自己也在IG上公開了在觀眾席觀看隊友演出的照片，而隊友們也不時提及勝寛，並希望粉絲們一起為他加油打氣，雖然沒能一起站上舞台，13人卻始終同在。



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