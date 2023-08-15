INFINITE L（金明洙）又有令人惊艳的签售装扮！上次赛车手特勤队，这次神父再次迷倒网友～

被誉为「二代神颜」的INFINITE L（金明洙），近日在INFINITE签售会上频频出现令人惊艳的装扮！继赛车手、韩国警察特勤队，还有神父！

*前情提要：「二代神颜」INFINITE L金明洙帅出新高度！签售会扮赛车手、警察特勤队Twitter疯传‎

L近日的神父装扮再次迷倒众网友，推特上知名的L站姐@madeinL发出的两张L神父照迅速破千转发，其中一张甚至破5000转发，网友转发写道「如果他是我们教会的神父，我每天都会来忏悔（哭脸）」、「神父，我有罪……请原谅我……」、「神父我想告解」……。



传到‎theqoo论坛网友则留言「看到司祭服就点进来了」、「请推动演戏剧或电影演司祭角色」、「啊，上帝……」、「最后是什么疯了……我要去犯罪了……为了要告解圣事……首先刚才吃了三袋饼干……呜呜呜正在减肥说」……等等。



除了神父，L戴眼镜穿棒球外套宛如大学生的装扮也颇受欢迎获上千转发！大家都说他扮大学生毫无违和啊！几年来美貌始终如一！你选红色还是蓝色明洙呢？



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