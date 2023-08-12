Sandara時隔3月撤回不婚宣言「明年結婚也可以！」意外引網路激戰：已有中意對象 vs 濫用「不婚主義」

2NE1成員Sandara近日做客《Radio Star》，推翻了不久前的不婚主義宣言。

《Radio Star》本月9日公開下期預告，請來朴素賢、朴孝珠、Sandara Park、LeoJ當嘉賓。 Sandara自稱是戀愛高手，表現出十分積極的態度：「明年突然結婚也是有可能的，不管是誰都要抓住。」



朴素賢問之前不是宣佈不婚嗎，Sandara尷尬笑說：「那個宣言就取消吧！」



Sandara今年5月做客YT頻道「No Back卓在勳」時還說自己是不婚主義，因為看到身邊很多人的婚姻都以失敗收場：「大家都去了一趟又回來了，我覺得我也反正都會回來。 」



然而僅僅過了3個月就改變說法，讓很多網友猜測是不是已經有了心儀對象，正在為公開戀情鋪平輿論道路：「看來遇到了合適的人」「價值觀本來就是會改變的嘛」「結婚都可能離婚，取消不婚宣言有什麼大不了kkk」「很多人都是一開始不婚，遇到好的人就結婚了」。

也有人指責她不懂「不婚主義」四個字的含義，讓大眾對不婚主義者產生誤會：「就是因為有她這樣的人，才會令不婚者被誤會『你到了年齡也會結婚』」「不婚主義的意思是即便遇到合適的人也只談戀愛不結婚，『現在沒有結婚的想法』就只是未婚而已」。



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