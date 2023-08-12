全昭彌新歌編舞是Tecktonik，希望和李到晛合作challenge！當事人已正面側面給出回覆XD

全昭彌近日發行新歌《Fast Forward》，因為副歌部份的編舞是tecktonik，做客電台節目時坦言想和李到晛一起做challenge！

全昭彌本月8日做客SBS PowerFM《兩點出逃cult two show》，表示tecktonik是在2008年流行，當時她只有8歲而沒能跟上流行，這次終於可以嘗試。



被問到李到晛曾在電視節目中跳tecktonik舞，全昭彌有沒有想和他一起做challenge呢？ 昭彌不無遺憾地說：「他說要去軍隊了，所以不行。 換了是我也不會想在服兵役之前做這個吧。 不過我仍然在死纏爛打。」



李到晛在《認識的哥哥》裡表演tecktonik舞曾引起不小話題，不久前做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》又跳了一次，但大家的反應都是覺得好笑更多XD最近李到晛女友、演員林智妍出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》時也提到，李到晛對於當時跳tecktonik舞仍然感到後悔XD



李到晛後來在採訪中解釋稱，從前參加比賽時是戴著面具，所以能夠無所畏懼地全然投入，但上節目時摘掉面具後的表現連自己都很不滿意，所以再也不會跳了。



本月5日舉辦粉絲見面會時再次重申立場：「Tecktonik？ 不可以！我被公司下禁令了，不可以！」李到晛14日就要入伍，不知在那之前昭彌能不能成功說服他呢？ XD



이도현 테크토닉 소리듣자마자 안돼요 ㅋㅋㅋㅋ

회사에서 금지령먹엇대 아 pic.twitter.com/fM8lyX7jj1 — August 5, 2023

▼最後再來回顧一下李到晛在《認哥》和《劉QUIZ》跳tecktonik舞的經典片段（影片已定位）：



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