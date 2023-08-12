Sandara时隔3月撤回不婚宣言「明年结婚也可以！」意外引网路激战：已有中意对象 vs 滥用「不婚主义」

2NE1成员Sandara近日做客《Radio Star》，推翻了不久前的不婚主义宣言。

《Radio Star》本月9日公开下期预告，请来朴素贤、朴孝珠、Sandara Park、LeoJ当嘉宾。 Sandara自称是恋爱高手，表现出十分积极的态度：「明年突然结婚也是有可能的，不管是谁都要抓住。」



朴素贤问之前不是宣布不婚吗，Sandara尴尬笑说：「那个宣言就取消吧！」



Sandara今年5月做客YT频道「No Back卓在勋」时还说自己是不婚主义，因为看到身边很多人的婚姻都以失败收场：「大家都去了一趟又回来了，我觉得我也反正都会回来。 」



然而仅仅过了3个月就改变说法，让很多网友猜测是不是已经有了心仪对象，正在为公开恋情铺平舆论道路：「看来遇到了合适的人」「价值观本来就是会改变的嘛」「结婚都可能离婚，取消不婚宣言有什么大不了kkk」「很多人都是一开始不婚，遇到好的人就结婚了」。

也有人指责她不懂「不婚主义」四个字的含义，让大众对不婚主义者产生误会：「就是因为有她这样的人，才会令不婚者被误会『你到了年龄也会结婚』」「不婚主义的意思是即便遇到合适的人也只谈恋爱不结婚，『现在没有结婚的想法』就只是未婚而已」。



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