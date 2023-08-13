【韓網熱帖】韓網友發文吐槽SM新男團RIIZE的直播：太讓人失望了！ 現在選拔愛豆都不看臉了？

SM娛樂新男團 RIIZE 將於9月出道，7名成員日前均已公開。

RIIZE 團名中結合了意為「成長」的「Rise」和意為「實現」的「Realize」，蘊含了「一起成長，實現夢想的團隊」的意義，7名成員分別是Shotaro、銀皙、成燦、沅彬、昇瀚、紹熙和Anton，他們將於9月4日正式出道和歌迷們見面。 RIIZE 是繼2016年的 NCT 後，公司時隔七年推出的男愛豆團，同時也是繼2020年的 aespa 後，時隔三年推出的愛豆團，同時也是在SM娛樂進入『SM 3.0』時代後推出的首組偶像團體。



日前 NATE PANN 上一篇文章稱「RIIZE 的直播... 太讓人失望了 ！大家都好會拍照，除了成燦以外」，這個話題隨即引發了韓國網友的熱烈討論：



1.瘋了瘋了，紹熙還是要出道嗎，臉皮真是比城牆還厚啊（紹熙舊照曝光，尚未成年就出入「獵艷酒吧」，還被數名同窗爆料是人品差勁的問題少年，抽煙喝酒、欺負同學）

2. 那些爆料又沒有真憑實據，為什麼大家這麼相信啊

3. 一眼望去沒有一個看得上的顏值

4. 最近選拔愛豆完全不看臉的嗎？

5. 他們居然都開始拍廣告了，果然SM法力無邊

6. 這種顏值的話已經是長得帥的啊，是因為像這樣聚在一起，拉近鏡看起來有些虛化才這樣，不比你們沉迷的那些男團的顏值高嗎？？ 就不能客觀對待他們嗎

7. 成燦是右上方髮型超級古怪的那個孩子， 我家崽子長這樣好嗎.. 這個髮型真心沒救了

8. 馬臉和人工臉還真多

9. 有些留言真可笑，直播我看了一大半，除了1、2個人之外，其他人都很帥啊，尤其是Anton，笑起來時太好看了，垂直入坑

10. aespa出道前也是各種黑料滿天飛，大家都嚷嚷著要抵制，結果不還是大爆了嘛，SM怎麼可能開除他啊

11. 我覺得他們是最近男團中長得最好的，大家不要亂批評

12. 等他們都出道了，你們很快就會入坑

13. 為什麼最近的男團都有一股濃濃的IG網紅男的風格呢？ 虛勢滿滿，根本沒有新人那種清澈、熱情和真摯的感覺，完全看不到，討厭

14. 網傳最帥的成員沅彬去哪了，我怎麼找不到

15. 網友太過分了，完全就是在貶低他們，不能說他們不帥，只能說沒達到大家的期待值，但是因為有紹熙，讓我對整團無任何好感

16. RIIZE話題性真高，我還以為是女團呢

17. 沒有EXO和NCT那種讓人一看就知道誰是顏值擔當的成員

18. 總之，不管是SM的男團還是SM的女團都會被網友狠狠批判，從現在開始他們要走紅了

原討論網址：https://pann.nate.com/talk/370702977#replyArea

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