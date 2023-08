全昭弥新歌编舞是Tecktonik，希望和李到晛合作challenge！当事人已正面侧面给出回覆XD

全昭弥近日发行新歌《Fast Forward》,因为副歌部份的编舞是tecktonik,做客电台节目时坦言想和李到晛一起做challenge!

全昭弥本月8日做客SBS PowerFM《两点出逃cult two show》,表示tecktonik是在2008年流行,当时她只有8岁而没能跟上流行,这次终於可以尝试。



被问到李到晛曾在电视节目中跳tecktonik舞,全昭弥有没有想和他一起做challenge呢? 昭弥不无遗憾地说:「他说要去军队了,所以不行。 换了是我也不会想在服兵役之前做这个吧。 不过我仍然在死缠烂打。」



李到晛在《认识的哥哥》里表演tecktonik舞曾引起不小话题,不久前做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》又跳了一次,但大家的反应都是觉得好笑更多XD最近李到晛女友、演员林智妍出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》时也提到,李到晛对於当时跳tecktonik舞仍然感到后悔XD



李到晛后来在采访中解释称,从前参加比赛时是戴著面具,所以能够无所畏惧地全然投入,但上节目时摘掉面具后的表现连自己都很不满意,所以再也不会跳了。



本月5日举办粉丝见面会时再次重申立场:「Tecktonik? 不可以!我被公司下禁令了,不可以!」李到晛14日就要入伍,不知在那之前昭弥能不能成功说服他呢? XD



▼最后再来回顾一下李到晛在《认哥》和《刘QUIZ》跳tecktonik舞的经典片段(影片已定位):



