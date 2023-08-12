全昭弥新歌编舞是Tecktonik，希望和李到晛合作challenge！当事人已正面侧面给出回覆XD
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全昭弥新歌编舞是Tecktonik，希望和李到晛合作challenge！当事人已正面侧面给出回覆XD

明星   2023年8月12日   星期六17:01   Sani  

（封面图源：乐华娱乐，FB@somsomi.official，tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》截图，YouTube@ THEBLACKLABEL截图）

全昭弥近日发行新歌《Fast Forward》，因为副歌部份的编舞是tecktonik，做客电台节目时坦言想和李到晛一起做challenge！

全昭弥本月8日做客SBS PowerFM《两点出逃cult two show》，表示tecktonik是在2008年流行，当时她只有8岁而没能跟上流行，这次终於可以尝试。

被问到李到晛曾在电视节目中跳tecktonik舞，全昭弥有没有想和他一起做challenge呢？ 昭弥不无遗憾地说：「他说要去军队了，所以不行。 换了是我也不会想在服兵役之前做这个吧。 不过我仍然在死缠烂打。」
（图源：IG@cultwoshow）

李到晛在《认识的哥哥》里表演tecktonik舞曾引起不小话题，不久前做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》又跳了一次，但大家的反应都是觉得好笑更多XD最近李到晛女友、演员林智妍出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》时也提到，李到晛对於当时跳tecktonik舞仍然感到后悔XD
（图源：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》截图）

李到晛后来在采访中解释称，从前参加比赛时是戴著面具，所以能够无所畏惧地全然投入，但上节目时摘掉面具后的表现连自己都很不满意，所以再也不会跳了。
（图源：YouTube@ESQUIRE Korea截图）

本月5日举办粉丝见面会时再次重申立场：「Tecktonik？ 不可以！我被公司下禁令了，不可以！」李到晛14日就要入伍，不知在那之前昭弥能不能成功说服他呢？ XD

▼最后再来回顾一下李到晛在《认哥》和《刘QUIZ》跳tecktonik舞的经典片段（影片已定位）：

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