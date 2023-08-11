《Bro & Marble》柳演錫拼命守護神燈，最後竟然被Joshua偷偷調換！他得知真相之後快氣哭 XD

《Bro & Marble》這幾集播出是他們可以獲得替人實現願望的阿拉丁神燈（3個真的、3個假的），得完成任務才能確認神燈是真是假。

完成第二次任務之後，可以知道別人的神燈是真是假，而 Hoshi＆Joshua 也順利完成任務，並確認曹圭賢和柳演錫的神燈都是真的。結果...最後鑑定真假時，柳演錫的竟然變成假的了，柳演錫本人露出一副不可相信的表情，因為為了守住神燈，他真的非常努力啊 XD



原來...在吃飯時，柳演錫放下包包暫時離開了座位，Joshua 就趁機偷走柳演錫的包包，交換兩人的神燈。柳演錫嚇得不輕：「怎麼回事？這是什麼回事？我還拼死拼活地摔角，為了守住神燈。」同組的曹圭賢也一頭霧水：「不是啊～最後通過任務確認的不是冒牌的嗎？」最後也由 Hoshi＆Joshua 獲勝，他們選擇和池錫辰＆李東輝調換財產。



而池錫辰因為要回韓國錄製《Running Man》的關係，後來改由曹世鎬和李東輝同一組，他剛開始來真的什麼事都不知道，甚至沒有人要跟他解釋（笑）！池錫辰為了想獲勝（？）還跟曹世鎬說：「還是你回去幫我錄製《Running Man》。」期待他們接下來又會有什麼反轉呢！香港觀眾可上「黃Viu煲劇平台」觀看）



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