緊接8月南美巡唱 EPIK HIGH三子宣佈攜亞巡首度襲澳開唱！感激BTS防彈RM和SUGA「自動波」宣傳

EPIK HIGH 三子宣佈攜亞巡首度襲澳開唱，感激 BTS 防彈少年團 RM 和 SUGA「自動波」宣傳，笑稱其為EPIK HIGH「隱藏成員」。

有「嘻哈詩人」之稱的韓國Hip Hop組合EPIK HIGH 宣佈將於2023年9月17日(日)假澳門百老匯 (百老匯舞台)舉行由 SOUL N JOY和MOTIVE PRODUCTION主辦的「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」。



EPIK HIGH今年非常積極進行團體活動，最近PSY的濕身秀，首爾爵士樂慶典以及仁川音樂會都有他們的蹤跡。而他們從今個月開始亦展開了世界巡迴演唱會，跟全球各地各地粉絲見面；整個8月份EPIK HIGH都十分忙碌地到訪巴西、阿根廷和墨西哥等南美國家。那當然也少不了亞洲的份，9月他們會先後到訪台灣、澳門和新加坡，一眾High Skool們表示已經急不及待了！



最近成員TABLO出演綜藝〈黃金漁場Radio Star〉時笑稱，防彈少年團RM和SUGA是EPIK HIGH的「隱藏成員」，因為每當EPIK HIGH出新歌，作為EPIK HIGH粉絲的RM和SUGA就會自動在社交平台上幫忙宣傳，甚至比自己成員更加落力，因此TABLO表示十分感激他們。

演唱會門票將於8月17日（星期四）中午12時於澳門百老匯網上售票系統、澳門銀河及澳門百老匯實體售票處公開發售，門票價錢分別為港幣/澳門幣$1,488、$1,088及$688。購票的觀眾亦有機會獲得團體合照、親筆簽名海報及親筆簽名CD等福利，和偶像進行近距離接觸！ 想跟三位音樂才子一起「High爆全場」的話，High Skool們就一定要記低日子準備搶飛啦！



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