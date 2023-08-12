紧接8月南美巡唱 EPIK HIGH三子宣布携亚巡首度袭澳开唱！感激BTS防弹RM和SUGA「自动波」宣传

EPIK HIGH 三子宣布携亚巡首度袭澳开唱，感激 BTS 防弹少年团 RM 和 SUGA「自动波」宣传，笑称其为EPIK HIGH「隐藏成员」。

有「嘻哈诗人」之称的韩国Hip Hop组合EPIK HIGH 宣布将於2023年9月17日(日)假澳门百老汇 (百老汇舞台)举行由 SOUL N JOY和MOTIVE PRODUCTION主办的「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」。



EPIK HIGH今年非常积极进行团体活动，最近PSY的湿身秀，首尔爵士乐庆典以及仁川音乐会都有他们的踪迹。而他们从今个月开始亦展开了世界巡回演唱会，跟全球各地各地粉丝见面；整个8月份EPIK HIGH都十分忙碌地到访巴西、阿根廷和墨西哥等南美国家。那当然也少不了亚洲的份，9月他们会先后到访台湾、澳门和新加坡，一众High Skool们表示已经急不及待了！



最近成员TABLO出演综艺〈黄金渔场Radio Star〉时笑称，防弹少年团RM和SUGA是EPIK HIGH的「隐藏成员」，因为每当EPIK HIGH出新歌，作为EPIK HIGH粉丝的RM和SUGA就会自动在社交平台上帮忙宣传，甚至比自己成员更加落力，因此TABLO表示十分感激他们。

演唱会门票将於8月17日（星期四）中午12时於澳门百老汇网上售票系统、澳门银河及澳门百老汇实体售票处公开发售，门票价钱分别为港币/澳门币$1,488、$1,088及$688。购票的观众亦有机会获得团体合照、亲笔签名海报及亲笔签名CD等福利，和偶像进行近距离接触！ 想跟三位音乐才子一起「High爆全场」的话，High Skool们就一定要记低日子准备抢飞啦！



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