「野獸男團」2PM不僅迎來出道15週年的演唱會！還將完整體出演祐榮固定主持的《洪金銅錢》

上一次 2PM 出演《認識的哥哥》引發一陣熱烈討論，時隔兩年又要完整體出演綜藝節目啦！真的是團魂滿滿～，大家是不是很期待呢？

根據韓媒 OSEN 今早的獨家報導，從二代活躍至今的人氣男團 2PM 將六人完整體出演 KBS2 綜藝節目《洪金銅錢》。



報導指出 2PM 成員們已在昨天於首爾汝矣島 KBS 新大樓完成了綜藝節目《洪金銅錢》的錄製。《洪金銅錢》是成員張祐榮固定主持的一檔節目，成員們也為了慶祝出道15週年，以完整體形式團魂滿滿的出演。這也是 2PM 繼《認識的哥哥》後，時隔兩年再次以完整體的形式出演綜藝。



▼回味一下 2PM 出演《認識的哥哥》時的開場串燒組曲表演：



錄製當天，Jun. K、Nichkhun、玉澤演、張祐榮、李俊昊、黃燦盛誇耀著成員之間長達了15年的堅固情誼，此前，俊昊曾與祐榮電話連線，以聲音形式特別出演，澤演也在新劇播出前出演過。由 2PM 完整體出演的這一期《洪金銅錢》，預計是在8月31日的晚間20:30播出。



另外，2PM計劃在9月9～10日舉行的15週年紀念演唱會《It's 2PM》，在預售開始後很快就被搶購一空，10月7～8日也將前往東京舉辦。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞