《為你心動》澤演終於找到失蹤的管家而讓元志安父女重逢！放棄變人的他竟打算獨自消失！（EP.13 –14）

[有雷] 《為你心動》（《心跳》）下週就要送上大結局，不過兩人的戀情似乎還籠罩著悲傷。澤演得知他與元志安兩人必須有人犧牲，又擔心他離開後元志安會孤單，於是努力為她找回失蹤的父親。父親看出了兩人的情感，似乎相當擔憂。澤演突然從日免息消失了，元志安焦急的尋找著他…

以下為防雷線



看著因有人闖入民宿而受傷的仁諧（元志安飾）留下了血，宣于血（澤演飾）似乎本能性的想要吸血，愛慕仁諧的學長趕到了民宿，立即將仁諧送到醫院靜養，甚至阻擋了擔心仁諧也想要去探望她的宣于血。學長在另一吸血鬼的協助下，得知于血就是半人半吸血鬼的存在，也想要抓住他。更要阻擋他與仁諧的戀情。



于血的身體一天比一天虛弱，雖然想自己離開，卻擔心仁諧孤身一人，於是于血聯合朋友們一起尋找仁諧失蹤了五年多的父親朱管家。另一吸血鬼李晚暉想要趁機抓住宣于血，刻意透露自己囚禁人類的地點，也讓仁諧的父親順利獲救，父女也終於重逢。于血向朱管家表達了自己對於他努力守住古宅的感謝，不過朱管家也看得出來自己的女兒仁諧似乎愛上了于血，眼神中透露出擔憂。



難代表（尹邵熙飾）為了想奪回于血的心，向仁諧表示要撤資民宿，要她限時歸還自己當時投資的金額，仁諧默默自己為資金奔波，卻沒有把事情告訴于血。學長得知後還替仁諧歸還了這筆費用，他認為當時提議投資民宿也是他的意思，於是出於道義，他替仁諧付了這筆錢，雖然他也希望破壞仁諧與于血的感情，但他似乎不希望用一些陰險的手段。



于血的身體終於又出現狀況，仁諧對於總是昏倒的于血也相當擔心，一直想要早點將自己充滿愛意的血送給于血。于血某天突然失去聯絡，正當仁諧到處尋找他，才從朋友口中得知先于血的狀況，他打算自己離開，才會積極幫仁諧找回父親。仁諧相當傷心到處尋找于血，這段感情能否有好的結果呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞