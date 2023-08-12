「戀愛戰線無異常」海恩♥賢圭戴情侶對戒→點讚IG！CP粉絲：請你倆在高尺小巨蛋舉行婚禮～

《換乘戀愛2》播出史上最成功的CP成海恩和鄭賢圭，即使節目已經結束多時，他倆的一舉一動仍然牽動了無數網友和觀眾的心，看到他們有在好好戀愛，讓不少CP粉們感到欣慰。

10日，鄭賢圭更新了個人IG，表示：「想吃美食#減肥#吃播#美食店」，並公開了近況照。 照片中他坐在計程車後排，一手抓著座椅靠背，一手比剪刀手，歪頭看向鏡頭。 很快成海恩就來給男友的新照點讚了。 不過大眾關心的是鄭賢圭右手食指上的戒指，最近公開的照片裡他經常戴著這枚戒指出鏡。



於此同時成海恩近況照中，她的左手食指上也戴著同款戒指，因此大家都猜測這是兩人的情侶對戒。



成海恩和鄭賢圭是《換乘戀愛2》中人氣最火爆的一對嘉賓，前期海恩因對前男友念念不忘，經常被鏡頭拍到爆哭，脆弱模樣惹人心疼。 直到鄭賢圭的出場，年下的他積極向姊姊發起愛情攻勢，最終贏得了海恩的心，在最後一期節目中兩人牽手成功。 節目播出後，成海恩和鄭賢圭也有好好交往， 前不久第二屆青龍電視劇大賞中，兩人被路人抓拍到手牽手下班，感情十分甜蜜。



今年28歲的成海恩曾經是一名空姐，現在是模特兼YouTube博主，IG粉絲書已超百萬人。 而鄭賢圭則是現實中的「媽朋兒」，25歲的他擁有韓國和美國雙重國籍，目前就讀於韓國頂級學府首爾大學，並開了一家超人氣咖啡廳。

看到兩人有在享受愛情，CP粉和網友忍不住留言：「這種隱隱約約展露愛情的方式反爾更讓CP粉瘋狂」、「從不高調秀恩愛，但是處處都有對方的影子」、「請幸福一輩子吧」、「你倆結婚的話，請一定要在高尺小巨蛋舉行婚禮」等。

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