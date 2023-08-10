李光洙又接新作啦！搭檔李善均&劉在明&金武烈主演驚悚劇《No Way Out》

新劇《No Way Out》今日宣佈由李善均、劉在明、金武烈、李光洙擔任主演。

《No Way Out》是一部神秘驚悚劇，講述了一位惡名昭彰的罪犯出獄引發了價值200億韓元的「公開殺人懸賞」，「欲殺之人」和「欲生存之人」之間就此展開對決。 由LG U+的內容專門工作室「STUDIO X+U」和電影製作公司「Twin Film」共同製作。

李先均飾演警察「白中植」，必須保護市民不受稀世大罪犯的傷害，是本劇的核心角色。 劉在明飾演坐牢13年剛剛出獄、惡名昭彰的殺人犯「金國鎬」，展現真正的「邪惡之樞」。



金武烈飾演金國鎬的法律代理人、業內排行倒數1%的律師「李相奉」，李光洙飾演想要找回自己失蹤的錢的屠宰業者「尹昌宰」。



《No Way Out》由曾執導電影《國家破產的日子》《生活是美好的》《Split》等作品的崔國熙導演和電影《機密》的編劇李秀真合作打造。

負責總覽STUDIO X+U的LG U+首席內容官李德宰（音）表示：「我們計畫基於吸引人的形式，與最優秀的演員合作，通過緊湊的劇情發展，持續製作能帶來全新樂趣的作品。 」

《No Way Out》將於10月開始拍攝，播出日期和平臺將在稍後公佈。

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