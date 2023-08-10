《戀人》李多寅忠於愛情完全是本色演出！南宮珉暌違十年再戰古裝，夥拍安恩真亂世談情

韓國視帝南宮珉暌違十年，以古裝劇強勢回歸！

由《黑色太陽》導演金成容和《逆賊：偷百姓的盜賊》編劇黃真英聯手打造，實力男神南宮珉夥拍安恩真、李學周和李多寅主演的古裝愛情劇《戀人》已於日前開播了！

《戀人》以丙子年的朝鮮為背景，講述自稱不婚主義的的神秘男子李長賢（南宮珉飾）經歷兩次婚姻失敗後，無法對任何事物付出真心；某天他遇見了對愛情充滿憧憬的「戀愛腦」女神柳吉彩（安恩真飾），竟打開了意想不到的命運之門！《戀人》將圍繞二人閃電般陷入愛情後的古裝羅曼史，以及描寫百姓在戰亂中展現出堅毅不屈的精神。



貴為韓劇界的收視一哥，近年南宮珉主打重質不重量，以一年一劇的節奏推出作品，令觀眾期待倍增；《戀人》也是他自《龜巖許浚》後，時隔十年再度主演的史劇，難怪早在劇集開播前便成為關注焦點！談到久未接拍古裝，南宮珉坦言在語氣、氛圍和動作都覺得有點陌生，所以在塑造角色個性和外貌上，下了不少苦功；他也透露「李長賢」的設定非常神秘：「他是一個神秘、讓人摸不透的人物，最初拿到劇本時，一方面覺得劇情很有趣，我也覺得故事結構非常好！作為參與拍攝的演員，我非常期待這部作品。」



劇中飾演柳吉彩（安恩真飾）閨密「景恩愛」的李多寅，早前下嫁「國民弟弟」李昇基而被推向輿論的風口浪尖，當時小倆口不畏外界爭議、相約廝守終身；無獨有偶，劇中景恩愛即使面對戰禍，仍深愛著未婚夫南延俊（李學周飾），讓不少網民笑指李多寅根本是「本色演出」，成功為劇集增添話題。



古裝韓劇《戀人》將分為part 1&2各播出十集，part 1逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架。

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