來聽現場的「楊花大橋」！Zion.T宣布9/9來台舉辦SOLO CONCERT！

粉絲可望親耳聽到韓系最強的音樂大神Zion.T獻唱「楊花大橋」了！在南韓，只要講到「楊花大橋」這首歌，堪稱無人不知、無人不曉，以兒子視角，僅用簡單易懂的詞句，便傳遞深厚情感的國民好歌，也蔓延至世界各地歌迷的心，紛紛對創作鬼才Zion.T讚嘆不已，不光如此，他無數的作品也受到歌迷與樂評人喜愛，而Zion.T也正式宣佈，將在9/9來台舉辦「2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT」！

原本早在4/15便有機會來台SOLO CONCERT的他，因當時無法克服的因素導致宣布延後，讓Zion.T難掩與歌迷失約的遺憾，由於他的行程相當緊湊，加上又是各大歌手爭相邀約合作的製作人之一，因此再次拍案檔期可謂相當難得，不過終於確認在9/9（六）開唱後，讓他十分開心與感謝所有工作團隊努力，除了已經準備好很棒的歌曲及表演舞台外，Zion.T也對所有歌迷提出邀請：，「大家一定要來我的演唱會，期待能和你們度過美好時間！我也想看看大家！」。



除了愛吃火鍋，對在地美食印象甚好的Zion.T，之前曾表示，透過歌迷與相關網路介紹，得知除了雞排、珍奶、芒果冰與鳳梨酥外，這次來台北，其實還有很多值得品嚐的必吃佳餚不能錯過，因此希望大家能推薦給他「隱藏版美食」，看來這位赫赫有名的音樂大神，私下也是個可愛的小吃貨！Zion.T第三度來台開唱，並訂於9/9（六）於新莊宏匯廣場「ZEPP NEW TAIPEI」舉辦「2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT」。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞