李光洙又接新作啦！搭档李善均&刘在明&金武烈主演惊悚剧《No Way Out》

新剧《No Way Out》今日宣布由李善均、刘在明、金武烈、李光洙担任主演。

《No Way Out》是一部神秘惊悚剧，讲述了一位恶名昭彰的罪犯出狱引发了价值200亿韩元的「公开杀人悬赏」，「欲杀之人」和「欲生存之人」之间就此展开对决。 由LG U+的内容专门工作室「STUDIO X+U」和电影制作公司「Twin Film」共同制作。

李先均饰演警察「白中植」，必须保护市民不受稀世大罪犯的伤害，是本剧的核心角色。 刘在明饰演坐牢13年刚刚出狱、恶名昭彰的杀人犯「金国镐」，展现真正的「邪恶之枢」。



金武烈饰演金国镐的法律代理人、业内排行倒数1%的律师「李相奉」，李光洙饰演想要找回自己失踪的钱的屠宰业者「尹昌宰」。



《No Way Out》由曾执导电影《国家破产的日子》《生活是美好的》《Split》等作品的崔国熙导演和电影《机密》的编剧李秀真合作打造。

负责总览STUDIO X+U的LG U+首席内容官李德宰（音）表示：「我们计画基於吸引人的形式，与最优秀的演员合作，通过紧凑的剧情发展，持续制作能带来全新乐趣的作品。 」

《No Way Out》将於10月开始拍摄，播出日期和平台将在稍后公布。

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