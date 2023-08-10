夢幻選角成真！金泰梨確定接演《正年》變身盤索里說唱天才少女

演員金泰梨繼《惡鬼》中驚悚的精湛演出後，即將投入新的作品，也就是之前已多次傳出消息的新劇《正年》，女主角確認將由金泰梨出演。

電視劇《正年》描述1950年代韓國戰爭結束後，擁有與生俱來的天籟美聲的少女「尹正年」，進入了國劇團而成長的故事。創新的素材與卓越的故事作品性，讓這部網路漫畫原著相當受到喜愛，而之前傳出製作成電視劇的消息時，就已引發話題討論。



劇中金泰梨將飾演一位為了成為國劇演員，而孑然一身來到首都的盤索里天才說唱少女尹正年，而網漫原著作家也曾經提到，為了展現角色尹正年特有的開朗愉快的魅力，是思考著演員金泰梨的樣子而完成的，也因此許多粉絲們在選角時就希望能選擇金泰梨作為第一順位出演，而這夢幻選角也成真了。



從《陽光先生》、《二十五，二十一》到最近的《惡鬼》，金泰梨在每一部作品中都帶給大家不一樣的角色印象，也深受觀眾們的喜愛，接下來她更將以《正年》再度拓展戲路，展現不一樣的魅力，也將迎來下一個人生角色，也令觀眾們期待不已。除了金泰梨以外，更有因《黑暗榮耀》演出惡女而備受矚目的辛睿恩，《壞媽媽》羅美蘭以及《造后者》文素利，相信也是一部吞演技的作品。

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