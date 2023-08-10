具俊曄♥大S「時隔23年重逢」影片首次公開！兩人深情相擁， 具俊曄：「人生中印象最深刻的瞬間」

9日播出綜藝《Radio Star》（黃金漁場）由具俊曄、金載沅、永卓和孫民秀作為嘉賓出演。

當天，具俊曄表示：「我是非常後悔23年前分手的人。」表達了對妻子大S（徐熙媛）的愛意。他還談到結婚的幕後故事，具俊曄說：「不是以結婚爲前提聯繫的，而是聽說熙媛離婚了，想和她像朋友一樣相處，所以聯系了她。我們分手23年後打了電話，愛情一下子就上來了，就這樣通過電話再次確認了愛情。」



接著，他回憶當時的情景說：「當時因為疫情進行非面對面婚姻登記，所以我先在韓國進行婚姻登記，然後去了台灣。在台灣的飯店隔離了2周，一到午夜就搭計程車去見熙媛。」

節目中還首次公開兩人時隔23年重逢的影片（大S經紀人拍攝），兩人一見面就默默地擁抱在一起， 在攝影棚看到影片的具俊曄流著眼淚說：「現在看也很感動...」他還說：「如果我死的時候，有人問『人生中印象最深刻的瞬間？』我會選擇這個瞬間。」一起影片的金國鎮也擦著眼淚說：「我感受到了！任何電影都贏不了。」



影片一公開，也讓網友紛紛留言：「我也哭了」、「哎呀，怎麼會這樣呢？像電影一樣」、「希望具俊曄和徐熙媛夫婦以後一輩子只有幸福的事情」、「哇！竟然公開這個影片」、「太像童話般美麗的故事」、「真的是世紀之愛」、「祝他們永遠幸福」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞