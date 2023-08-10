梦幻选角成真！金泰梨确定接演《正年》变身盘索里说唱天才少女

演员金泰梨继《恶鬼》中惊悚的精湛演出后，即将投入新的作品，也就是之前已多次传出消息的新剧《正年》，女主角确认将由金泰梨出演。

电视剧《正年》描述1950年代韩国战争结束后，拥有与生俱来的天籁美声的少女「尹正年」，进入了国剧团而成长的故事。创新的素材与卓越的故事作品性，让这部网路漫画原著相当受到喜爱，而之前传出制作成电视剧的消息时，就已引发话题讨论。



剧中金泰梨将饰演一位为了成为国剧演员，而孑然一身来到首都的盘索里天才说唱少女尹正年，而网漫原著作家也曾经提到，为了展现角色尹正年特有的开朗愉快的魅力，是思考著演员金泰梨的样子而完成的，也因此许多粉丝们在选角时就希望能选择金泰梨作为第一顺位出演，而这梦幻选角也成真了。



从《阳光先生》、《二十五，二十一》到最近的《恶鬼》，金泰梨在每一部作品中都带给大家不一样的角色印象，也深受观众们的喜爱，接下来她更将以《正年》再度拓展戏路，展现不一样的魅力，也将迎来下一个人生角色，也令观众们期待不已。除了金泰梨以外，更有因《黑暗荣耀》演出恶女而备受瞩目的辛睿恩，《坏妈妈》罗美兰以及《造后者》文素利，相信也是一部吞演技的作品。

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