具俊晔♥大S「时隔23年重逢」影片首次公开！两人深情相拥， 具俊晔：「人生中印象最深刻的瞬间」

9日播出综艺《Radio Star》（黄金渔场）由具俊晔、金载沅、永卓和孙民秀作为嘉宾出演。

当天，具俊晔表示：「我是非常后悔23年前分手的人。」表达了对妻子大S（徐熙媛）的爱意。他还谈到结婚的幕后故事，具俊晔说：「不是以结婚爲前提联系的，而是听说熙媛离婚了，想和她像朋友一样相处，所以联系了她。我们分手23年后打了电话，爱情一下子就上来了，就这样通过电话再次确认了爱情。」



接著，他回忆当时的情景说：「当时因为疫情进行非面对面婚姻登记，所以我先在韩国进行婚姻登记，然后去了台湾。在台湾的饭店隔离了2周，一到午夜就搭计程车去见熙媛。」

节目中还首次公开两人时隔23年重逢的影片（大S经纪人拍摄），两人一见面就默默地拥抱在一起， 在摄影棚看到影片的具俊晔流著眼泪说：「现在看也很感动...」他还说：「如果我死的时候，有人问『人生中印象最深刻的瞬间？』我会选择这个瞬间。」一起影片的金国镇也擦著眼泪说：「我感受到了！任何电影都赢不了。」



影片一公开，也让网友纷纷留言：「我也哭了」、「哎呀，怎么会这样呢？像电影一样」、「希望具俊晔和徐熙媛夫妇以后一辈子只有幸福的事情」、「哇！竟然公开这个影片」、「太像童话般美丽的故事」、「真的是世纪之爱」、「祝他们永远幸福」等等。

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