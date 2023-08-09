《D.P.: 逃兵追緝令2》評價兩極化！具教煥淡然看待：「欣賞作品是觀眾們的事〜」

演員具教煥在《D.P.：逃兵追緝令2》中依舊承襲第一季的瘋瘋表現，與不苟言笑的丁海寅搭配起來，增添不少趣味。而對於內容公開後觀眾對於本季劇情有兩極化的不同評價，具教煥則是淡然處之。

在2021年的《D.P.逃兵追緝令》將軍隊中發生的許多不平等待遇描述得相當細膩，更是引發了觀眾們的共鳴，除此之外也有因為各種不同私人原因而逃離了軍隊的逃兵，播出後獲得高度評價。不過在本季《D.P.：逃兵追緝令2》的重點，除了同樣要追回逃兵以外，更想揭發軍中的不正之風，並向第一季結尾所說的，必須試圖做出改變。因此在劇情重點上與第一季有所不同。



具教煥在兩季的初登場都是相當令人期待的，為還在迷茫中的丁海寅指引方向，他總是不按牌理出牌，給觀眾帶來意外趣味看點。具教煥自己也表示，在第一季的韓浩烈還有著幻想的一面，不過第二季則是非常現實，他更感覺內心的壓抑終於爆發。具教煥更覺得《D.P.：逃兵追緝令》其實是「安俊浩的成長故事」，大家可以比對第一季的片頭結尾，丁海寅凝望鏡頭即將入伍的表情，到第二季最後與石峰相遇後的表情，非常不一樣。而他所飾演的韓浩烈，則是製造出安俊浩表情的重要人物。



具教煥也希望自己的演出給觀眾們帶來快感，他也覺得一個好的故事只要在觀眾們觀賞時感到愉快有趣就可以了，更提到劇中也有不少有趣的笑點。被問到終演感想，具教煥則表示這可能要過一段時間才能有體會，沉澱之後想起自己當時的心情等等，不過拍攝電影或電視劇都一樣，就像寫著一本祕密日記，現在的自己看到播出時，會想起當時的自己有過什麼樣的情緒，再度面對當時的自己，旁人無法體會。



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