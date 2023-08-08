姜棟元不當黑祭司改當神棍驅魔人！《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》9月中秋檔期在韓上映

神秘奇幻電影《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》9月確定在韓國上映，也在今日公開了海報以及預告內容，姜棟元本次變身為一位不相信有鬼的假驅魔師，真正撞鬼的時候他該怎麼辦？

《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》描述一位自稱為「千博士」的驅魔師，其實是一位騙人的神棍，因為他根本不相信有鬼，假驅魔師姜棟元以舌燦蓮花的話術以及華麗的揮刀假動作，散發獨特魅力。預告片中帥氣的姜棟元把客戶唬得一愣一愣的，直到新委託人李絮的出現，似乎發生了他也無法解釋的事件，有趣又奇幻的劇情內容令人好奇。



假神棍千博士還有一名驅魔助手技術擔當，由李東輝飾演，他們兩人加上新的委託人李絮，將一同見證真正的靈異事件，來路不明的鬼魂會怕千博士的花拳繡腿嗎？看起來眾多鬼魂將與千博士勢不兩立，加上其他華麗陣容《寄生上流》的地下室夫妻李姃垠、朴明勳再度同框，許峻豪也在預告中短暫登場，本作《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》即將在中秋節大放異彩。



《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》劇情將描述一位不相信世界上有鬼，但卻擁有驚人洞察力的假驅魔師「千博士」，與新委託人將一起經歷前所未有的體驗。由姜棟元、李東輝、李絮、童星朴素怡共同演出，也是《寄生上流》《分手的決心》《魔鬼對決》等作品中擔任助理導演的金成植首度執導的作品。預計中秋檔期在韓上映。



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