《無用的謊言》爆金所泫在片場常播快樂病毒！黃旼炫拒做測謊機盼可瞬間轉移

這對顏值超高的組合，大家追看了嗎？

由金所泫和黃旼炫主演的愛情韓劇《無用的謊言》上周開播！劇集講述天生擁有識破謊言能力的穆率熙（金所泫飾）是一名「說謊者獵人」，平日透過替人分辨真偽賺錢過活，某天她在躲避仇家報復時，意外遇上遭人指罵是「渣男」的金道河（黃旼炫飾），情急之下率熙自稱是對方新歡並為其解圍，二人一同前往首爾後分道揚鑣。五年後，率熙仍舊從事「說謊者獵人」一職，同時與朋友經營了塔羅牌咖啡店。某天晚上，一身黑衣打扮的道河被居民懷疑是猥褻女性的通緝犯，此時率熙再度挺身證明對方清白。事實上，道河是韓國最著名卻又最神秘的作曲家，近日因暫住朋友家中而成為率熙的鄰居，二人也在各種巧合下逐漸走近⋯⋯



近年黃旼炫透過《還魂》系列人氣急升，奠定了演唱俱佳的形象，談到在《無用的謊言》飾演遠離人群的金道河，他笑言角色與自己有重疊之處：「道河被視為殺人嫌疑犯，外出時必須戴口罩或帽子、總是意識到別人的目光；而我外出時也會注意別人，所以我會思考『在不舒服的情況下，我是如何表現的？』這樣的想法有助我入戲。」



他也透露參演了兩季古裝劇後，萌生了接拍現代劇和再次挑戰愛情劇種的想法：「我很喜歡導演上一部作品，加上聽說金所泫會主演，我便更想和她合作！」



憶述和金所泫的初次見面，黃旼炫隨即自爆硬晒軚：「去年在MAMA頒獎禮上我第一次和她打招呼，當時我很尷尬，還交叉著雙臂走到照片牆前，就像機器人一樣！不過我們一起拍戲後，我覺得她是一個可愛又善良的人，我喜歡她的性格，她的確是片場的『快樂病毒』，所泫每次放聲大笑，整個拍攝現場瞬間變成笑聲的海洋！而在表演方面，她給了我很多指導，的確是一位『偉大的前輩』。」



劇中穆率熙擁有識破謊言的能力，更藉此賺到第一桶金，不過黃旼炫卻對這個「超能力」不感興趣：「我真的不想擁有這種能力，我認為善意的謊言是必要的，尤其是在人際關係中；如果連不需要知道的事情都要知道，那就太複雜了！事實上我撒謊的話會被馬上捉住，所以我盡量不撒謊，我也沒有看透別人的能力。」取而代之，他更想擁有瞬間移動的能力，令他可以在忙碌的拍攝生活中，安排一個小旅行忙裡偷閒！



Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》逢星期一、二晚上9時15分在「黃Viu煲劇平台」上架！

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