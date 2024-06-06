INFINITE睽違7年的《無限大集會》門票完售！新單曲〈Flower〉概念照清涼大爆發

INFINITE睽違7年將在7月舉行粉絲見面會《無限大集會》，本週也將發行全新單曲〈Flower〉。

《無限大集會》一直是INFINITE招牌粉絲見面會，今年將舉行第四屆即《無限大集會IV》，是自2017年3月《無限大集會Ⅲ》後，時隔7年再次舉行，會是六名成員金聖圭、張東雨、南優賢、李成烈、L（金明洙）與李成種完整體演出。據INFINITE COMPANY表示，昨日7月13日、7月14日兩天《無限大集會IV》門票啟售，近2萬個位置啟售的同時完售，出道14年人氣依舊居高不下。



除了7月的《無限大集會IV》，INFINITE本週9日將發行全新數位單曲〈Flower〉，是獻給廣大粉絲INSPIRIT的粉絲頌，向長時間守護在身邊的INSPIRIT甜蜜告白、傳達特殊意義。



INFINITE官方已釋出〈Flower〉所有成員個人概念照及一張團體照，成員們的清涼感大爆發，無論是拿著花朵或是做俏皮舉動，清涼爆發到INSPIRIT都懷疑「只有自己老了」，紛紛稱讚成員們「根本就是花本人」、「太漂亮了」。



▼金聖圭



▼張東雨



▼南優賢



▼李成烈



▼L



▼李成種



▼團體照



INFINITE去年從成立INFINITE COMPANY、睽違5年發行新專輯並開啟巡演，還推出團體綜藝……一連串大展團魂之舉讓INSPIRIT粉絲魂隨之而起，甚至影響到二代團粉絲都激動不已，目前持續有新活動更令外界感動。全新數位單曲〈Flower〉就在9日韓國時間下午6點（港台時間5點）透過各大音源網站發行。

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