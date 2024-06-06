INFINITE睽違7年的《無限大集會》門票完售！新單曲〈Flower〉概念照清涼大爆發

INFINITE睽違7年將在7月舉行粉絲見面會《無限大集會》，本週也將發行全新單曲〈Flower〉。
《無限大集會》一直是INFINITE招牌粉絲見面會，今年將舉行第四屆即《無限大集會IV》，是自2017年3月《無限大集會Ⅲ》後，時隔7年再次舉行，會是六名成員金聖圭、張東雨、南優賢、李成烈、L（金明洙）與李成種完整體演出。據INFINITE COMPANY表示，昨日7月13日、7月14日兩天《無限大集會IV》門票啟售，近2萬個位置啟售的同時完售，出道14年人氣依舊居高不下。
2024 INFINITE FAN MEETING— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 31, 2024
[무한대집회Ⅳ] MAIN POSTER
공연 일시
2024.07.13 (SAT) 6PM ~ 2024.07.14 (SUN) 4PM (KST)
공연 장소
잠실 실내체육관
판매처
위메프 공연티켓
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除了7月的《無限大集會IV》，INFINITE本週9日將發行全新數位單曲〈Flower〉，是獻給廣大粉絲INSPIRIT的粉絲頌，向長時間守護在身邊的INSPIRIT甜蜜告白、傳達特殊意義。
INFINITE官方已釋出〈Flower〉所有成員個人概念照及一張團體照，成員們的清涼感大爆發，無論是拿著花朵或是做俏皮舉動，清涼爆發到INSPIRIT都懷疑「只有自己老了」，紛紛稱讚成員們「根本就是花本人」、「太漂亮了」。
▼金聖圭
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) June 2, 2024
Concept Photo #성규
2024.06.09 6PM (KST)
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▼張東雨
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▼南優賢
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Concept Photo #우현
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▼李成烈
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Concept Photo #성열
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▼L
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Concept Photo #L
2024.06.09 6PM (KST)
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▼李成種
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) May 21, 2024
Concept Photo #성종
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▼團體照
INFINITE Digital Single [Flower]— INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) June 4, 2024
Concept Photo
2024.06.09 6PM (KST)
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INFINITE去年從成立INFINITE COMPANY、睽違5年發行新專輯並開啟巡演，還推出團體綜藝……一連串大展團魂之舉讓INSPIRIT粉絲魂隨之而起，甚至影響到二代團粉絲都激動不已，目前持續有新活動更令外界感動。全新數位單曲〈Flower〉就在9日韓國時間下午6點（港台時間5點）透過各大音源網站發行。
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