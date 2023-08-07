「韓國鐵肺歌后」AILEE首個香港演唱會將在8/29日舉行！

小編超想聽《如初雪般走向你》的live呢！！

有「韓國鐵肺歌后」之稱的 AILEE 出道11年來即將首度來港，於2023年8月29日(星期二) 假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會，讓香港樂迷親耳感受 AILEE 爆發力十足的歌喉。



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AILEE ON MUSIC in HONG KONG 티켓 오픈 안내



공연 일시

2023.08.29 (화) PM 8:00 (HKT)

티켓 오픈

2023.08.07 (월) AM 11:00 (HKT)



https://t.co/3gmghkP7uv



자세한 사항은 티켓 예매 페이지에서 확인해 주시기 바랍니다.#Ailee #에일리 pic.twitter.com/W3WkM4Y8F5 — Ailee (@itzailee) August 6, 2023

AILEE 出道至今，推出逾10張專輯，並演唱超過20首韓劇歌曲，而且首首經典，堪稱「韓劇OST天后」，如姜素拉、朴敘俊主演的電視劇《星夢高飛2》的《下雨的日子》、張赫與張娜拉合演的韓劇《命中注定我愛你》的《Goodbye My Love》、孔劉與金高恩的高收視奇幻愛情劇《鬼怪》的《如初雪般走向你》、玄彬與朴信惠主演的人氣劇《阿爾罕布拉宮的回憶》的《Is You》、宋仲基與金智媛的話題劇《阿斯達年代記》的《命運之詩》、安孝燮與金裕貞合演的古裝劇《紅天機》的《當你的眼淚沾濕我的眼》、還有近期人氣韓劇《還魂》的《I'm Sorry》等等，其中《如初雪般走向你》在 YouTube 點擊超過6000萬次，也是AILEE 的代表作之一。



事實上，AILEE 甫出道已經一鳴驚人，同年拿下多個韓國樂壇新人獎，她更連續4年(第15至18屆)拿下 Mnet Asian Music Awards (MAMA) 最佳演唱表演女歌手獎。今年初 AILEE 完成在韓國舉行巡迴演唱會，上月更到台灣開騷。AILEE 對香港的個唱已經期待以久，表示正在認真準備及練習，希望屆時能與香港的「Aileean」(粉絲名) 見面。



《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會將於2023年8月29日晚在旺角麥花臣場館舉行，票價分為1680港元、1280港元、980港元，門票將於2023年8月7日在 KKTIX 網站公開發售。如欲知道更多演唱會詳情，可以留意主辦單位 DX Media 的社交媒體。

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