「韩国铁肺歌后」AILEE首个香港演唱会将在8/29日举行！

有「韩国铁肺歌后」之称的 AILEE 出道11年来即将首度来港,於2023年8月29日(星期二) 假旺角麦花臣场馆举行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会,让香港乐迷亲耳感受 AILEE 爆发力十足的歌喉。



AILEE ON MUSIC in HONG KONG 티켓 오픈 안내



공연 일시

2023.08.29 (화) PM 8:00 (HKT)

티켓 오픈

2023.08.07 (월) AM 11:00 (HKT)



