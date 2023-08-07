「韩国铁肺歌后」AILEE首个香港演唱会将在8/29日举行！

小编超想听《如初雪般走向你》的live呢！！

有「韩国铁肺歌后」之称的 AILEE 出道11年来即将首度来港，於2023年8月29日(星期二) 假旺角麦花臣场馆举行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会，让香港乐迷亲耳感受 AILEE 爆发力十足的歌喉。



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AILEE ON MUSIC in HONG KONG 티켓 오픈 안내



공연 일시

2023.08.29 (화) PM 8:00 (HKT)

티켓 오픈

2023.08.07 (월) AM 11:00 (HKT)



https://t.co/3gmghkP7uv



자세한 사항은 티켓 예매 페이지에서 확인해 주시기 바랍니다.#Ailee #에일리 pic.twitter.com/W3WkM4Y8F5 — Ailee (@itzailee) August 6, 2023

AILEE 出道至今，推出逾10张专辑，并演唱超过20首韩剧歌曲，而且首首经典，堪称「韩剧OST天后」，如姜素拉、朴叙俊主演的电视剧《星梦高飞2》的《下雨的日子》、张赫与张娜拉合演的韩剧《命中注定我爱你》的《Goodbye My Love》、孔刘与金高恩的高收视奇幻爱情剧《鬼怪》的《如初雪般走向你》、玄彬与朴信惠主演的人气剧《阿尔罕布拉宫的回忆》的《Is You》、宋仲基与金智媛的话题剧《阿斯达年代记》的《命运之诗》、安孝燮与金裕贞合演的古装剧《红天机》的《当你的眼泪沾湿我的眼》、还有近期人气韩剧《还魂》的《I'm Sorry》等等，其中《如初雪般走向你》在 YouTube 点击超过6000万次，也是AILEE 的代表作之一。



事实上，AILEE 甫出道已经一鸣惊人，同年拿下多个韩国乐坛新人奖，她更连续4年(第15至18届)拿下 Mnet Asian Music Awards (MAMA) 最佳演唱表演女歌手奖。今年初 AILEE 完成在韩国举行巡回演唱会，上月更到台湾开骚。AILEE 对香港的个唱已经期待以久，表示正在认真准备及练习，希望届时能与香港的「Aileean」(粉丝名) 见面。



《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会将於2023年8月29日晚在旺角麦花臣场馆举行，票价分为1680港元、1280港元、980港元，门票将於2023年8月7日在 KKTIX 网站公开发售。如欲知道更多演唱会详情，可以留意主办单位 DX Media 的社交媒体。

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