《歡迎來到王之國》盧秘書安世河為本部長闢謠：「李俊昊與潤娥沒談戀愛！」

演員安世河一直是一位相當稱職的搞笑綠葉，近來他在《歡迎來到王之國》的表現也很出色，最可愛的是他「護主心切」，就連拍攝完畢之後的訪談也向媒體說明「李俊昊與潤娥真的沒有談戀愛」，替劇中本部長特別說明。

安世河在剛剛終演的《歡迎來到王之國》中飾演與李俊昊同時進公司而成為患難之交（？）的盧秘書，而在終演感想的訪談中他也表示光看李俊昊與潤娥兩人在彩排的時候頻頻討論的樣子，就知道這部戲的收視率一定會衝高，兩人也早已熟識，關係很不錯，拍攝起來也很自在，默契與火花真的太棒了。





關於李俊昊與潤娥之前被傳出正在熱戀中，隨著電視劇的圓滿結局更令觀眾們敲碗原地交往，安世河更進一步表示「兩人沒有在交往」，所以當這消息傳出來時，兩人也像若無其事一樣的應對，安世河還補了一句「我們「六結義」（劇中一同出遊泰國的潤娥與兩位室友＋李俊昊＋安世河＋空姐的男伴）感情很好的！」



安世河表示這次出演的《歡迎來到王之國》是他第一次為了「化妝」去參與試鏡，為了演出本部長的好朋友，試鏡前他就透過運動減肥了3公斤，想讓自己看起來更年輕，而且在劇中他需要時常穿上西裝，所以減重了8、9公斤，甚至連眼鏡都有講究，實習時期戴的是舊款眼鏡，之後他擔任秘書時則是有更換，為了展現在具元身邊更幹練的樣子。



其實在演出《歡迎來到王之國》之前，大家有好一段時間沒看到安世河，原來他感覺自己有了職業倦怠，休息了8、9個月才再度演出，不過看到這次的劇本後覺得心情開朗了起來，以這個角色播出之後也獲得滿多朋友們的喜愛，讓他感到很開心，連SNS中都有外國人來留言，安世河說雖然看不懂但是留言中還有愛心。



安世河也表示自己明年還會二刷一次《歡迎來到王之國》，也歡迎觀眾們屆時也一起重溫這個令人舒服又能感到幸福的作品。



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